Силният доскоро пазар на луксозни имоти в САЩ започва да се пропуква

Собствениците на луксозни жилища в САЩ, които продължиха да купуват и да продават имоти, дори когато общият пазар се свиваше през последните години, забавят активостта си, пише Wall Street Journal.

Броят на продажбите на луксозни жилища на национално ниво е намалял с 0,7% в трите месеца до 31 октомври спрямо същия период на миналата година, сочат данни на имотната компания Redfin. Тя съобщава, че продажбите на луксозни имоти в страната са достигнали най-ниското си ниво за периода, откакто е започнала да следи пазара през 2013 г.

Ръстът на цените също се е забавил. През трите месеца до 31 август средната продажна цена на луксозни имоти, определени като топ 5% от пазара, е нараснала с 3,9% на годишна база до 1,25 млн. долара, показват данните на Redfin. Но това е забавяне спрямо скока от 6,1 на сто на годишна база за трите месеца до 31 август 2024 г.

„Луксозният пазар изглежда по-слаб от останалия жилищен пазар в момента, който вече е много слаб“, коментира Чън Джао, ръководител на икономическите анализи в Redfin, като посочи спада с 0,6% на продажбите на нелуксозни жилища през периода спрямо свиването с 0,7% на луксозния пазар. „Това донякъде говори за икономическата несигурност в момента и за нестабилността, която преживяваме“, допълва тя.

През последните няколко години собствениците на луксозни жилища, които не са толкова повлияни от лихвените процент, подкрепиха жилищния пазар. След сътресенията около митата в началото на април обаче купувачите и продавачите от целия спектър на пазара усетиха значителни колебания в богатството на домакинствата, което се отрази на покупките през пролетта и лятото.

„Това внесе значителни колебания за вземане на големи финансови решения сред много бъдещи купувачи и продавачи на луксозни жилища“, казва Патрик Карлисъл, главен пазарен анализатор в компанията Compass в Залива на Сан Франциско, където продажбите на жилища над 5 млн. долара намаляха през август с 13% спрямо същия месец на миналата година.

„Купувачите са предпазливи с инвестициите си“, отбелязва Ким Бедуел от Sotheby’s International Realty в Далас, според която жилищата на цена над 5 млн. долара на пазара в богатите преградия на града са повече, отколкото е виждала от известно време насам.

Цените на луксозните жилища, които нараснаха над темпа на инфлацията по време на Covid, се връщат към нормите преди пандемията, казва Бедуел и допълва, че купувачите не са склонни да плащат по-високи цени.

На национално ниво по данни на Redfin броят на обявите за луксозни жилища нараства. През трите месеца до 31 август наличностите са се увеличили с 9,5% на годишна база до най-високото ниво за това време на годината от 2020 г. Наличностите от нелуксозни жилища са нараснали с 13,4 на сто на годишна база.

Джао казва, че пазарът преживява „ефект на отскок“, тъй като наличностите се изчерпаха по време на бума в ерата на Covid и собствениците задържаха имотите, тъй като нямаха къде да отидат. Напоследък житейски обстоятелства като преместване заради работата, раждане на дете, развод или смърт са принудили някои продавачи да се върнат на пазара, допълва тя. Други се чувстват неспокойни заради икономиката и искат да спечелят ликвидност чрез продажба на имот. „Когато се съсредоточите върху отделни пазари, ще чуете много различни истории. Няма такова нещо като национален пазар на луксозни имоти“, отбелязва Джао.

Въпреки спада на продажбите на луксозни имоти в страната те са нараснали на пазари като Индианаполис и Форт Уърт. Средната продажна цена на луксозните имоти в Индианаполис е нараснала с 16,1% за година, а във Форт Уърт тя се е повишила с 0,2%. В същия период обявите са се увеличили с 25,7%.

В Маями ниските наличности са охладили луксозния пазар, като са допринесли за спада на продажбите, съобщават местни брокери на недвижими имоти. Макар че средната продажна цена на луксозните имоти е нараснала с 9,8% на годишна база до 4,2 млн. долара в трите месеца до 31 август, продажбите са намалели с 19,4% на годишна база, сочат данните на Redfin.

Редица градове следват националната тенденция на повишаване на наличностите. Във Форт Уърт обявите са нараснали с 25,7% на годишна база, а обявите в Тампа, щата Флорида, са нагоре с 25,4%. В Сан Антонио те са се увеличили с 20,5%.

След понижаването на лихвите от Федералния резерв през септември брокерите прогнозират нарастване на продажбите. Брокерът от Форт Уърт Джон Цимерман от Compass казва, че купувачите му бързат да сключат сделки, преди наличностите да намалеят отново и цените да нараснат. Той неотдавна обявил за продажба имот на цена от 4,999 млн. долара и получил пълната цена в офертата в рамките на два дни.