Руското посолство предупреди за имотни измами в България

Руснаци, притежаващи имоти у нас, все по-често стават жертва на измамни схеми, включително с фалшиви пълномощни и фиктивни дългове

18:30 | 07.11.25 г. 1
Снимка: Investor.bg
Посолството на Руската федерация в България предупреди своите граждани за зачестили случаи на измами, свързани с недвижими имоти на територията на страната, предаде Bulgaria ON AIR.

Според съобщението на дипломатическата мисия руснаци, притежаващи имоти в България, все по-често стават жертва на измамни схеми, включително с фалшиви пълномощни и фиктивни дългове.

По данни на посолството в някои случаи апартаменти, собственост на руски граждани, са били продавани чрез подправени документи, без знанието и съгласието на истинските собственици. 

Съобщава се и за измами, при които недвижим имот се придобива въз основа на несъществуващи задължения.

Български юристи, цитирани от посолството, посочват, че защитата срещу подобни действия е правно сложна и често не води до успешно възстановяване на собствеността. 

Веднъж извършена публична продажба на имот, нейната отмяна изисква продължителни съдебни процедури и невинаги завършва в полза на пострадалите.

"При предприемане на действия, свързани с недвижими имоти в България - било то проверка на статуса, изискване на документи или участие в изпълнително производство - препоръчваме задължителна консултация с проверени юристи", се посочва в официалното изявление на руското посолство.

Посолството отправи апел към руските граждани да проявяват повишено внимание и да не подписват документи, свързани с имотни сделки, без предварителна консултация с адвокат, специализиран в българското законодателство.

Последна актуализация: 18:33 | 07.11.25 г.
Коментари

1
khao
преди 49 минути
да мамниш измамници не е престъпление!... Продавайте докато не сме ги взели както правите Вие и се махайте от нашата държава!
