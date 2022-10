Dow Jones прибави 550 пункта след силни банкови отчети

Nasdaq Composite записа най-добрия си ден от юли насам

Основните щатски индекси започнаха седмицата със силен ръст, след като ключови отчети успокоиха опасенията на част от инвеститорите, а технологични компании, чиито акции преживяха разпродажби, се радваха на възстановяване, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 550,99 пункта към стойността си и завърши деня на ниво от 30 185,82 пункта. Широкият измерител S&P 500 е нагоре с 2,65% до ниво от 3677,95 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши с 3,43% и записа най-добрия си ден от юли. Индексът завърши сесията на ниво от 10 675,80 пункта.

Силната сесия се случва в момент, когато основните индекси отвъд Океана са близо до дъното си за годината, а S&P 500 отбеляза спад в четири от последните пет седмици. Големите колебания и в двете посоки напоследък подхранват усещането за дискомфорт на Wall Street, въпреки че според някои анализатори пазарът трябва да се възстанови.

Силният ден за Nasdaq се случи благодарение на някои спекулативни технологични имена, като книжата на Zoom Video поскъпнаха с 6%, а китайските интернет компании се представиха най-добре.

В същото време сезонът на отчетите за третото тримесечие е в разгара си. Инвеститорите следят дали корпоративна Америка ще ревизира значително надолу перспективите си на фона на упорито високата инфлация и забавянето на икономиката.

В понеделник Bank of America обяви по-добри от очакванията резултати, а книжата ѝ поскъпнаха с 6%. Bank of New York Mellon също публикува резултати, които надминаха очакванията на анализаторите, и цената на акциите ѝ се повиши с 5%.

Големи технологични компании като Netflix, Tesla и IBM също ще обявят резултатите си тази седмица.

Друг фактор за движенията на Wall Street в понеделник бяха политическите развития в Европа, където новият британски финансов министър Джеръми Хънт обяви, че почти всички планирани понижения на данъците ще бъдат отменени.

Но UBS и Barclays смятат, че дъното дори след значителните загуби и крайна волатилност през 2022 г. не е достигнато.

„Въпреки повишените рискове за растежа и засилването на волатилността фондовите пазари не са станали нито по-евтини спрямо облигациите, нито са усетили в пълна степен материалното забавяне на растежа и на печалбите“, коментира главният инвестиционен директор на UBS Марк Хаефеле.

Barclays очаква пазарните разпродажби да продължат и през 2023 г., тъй като банката счита, че цените на акциите, макар и доста по-ниски сега, все още не отразяват риска от рецесия. Според Barclays в най-вероятния сценарий S&P 500 ще приключи 2022 г. на ниво от 3200 пункта, което е с около 12% под нивото на бенчмарка в понеделник. В случай на рецесия широкият измерител ще достигне 2982 пункта до края на годината, почти с 19% по-малко спрямо в момента.

Книжата на Roblox поскъпнаха с близо 20%, след като компанията за онлайн хазартни игри обяви данни за септември, които показаха повече посетители в сравнение с миналата година. Компанията обяви, че активните ѝ потребители на дневна база са достигнали 57,8 млн. души, което е ръст с 23% спрямо същия месец на миналата година. Общите часове на активност са се увеличили с 16% до 4 млрд.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до съответно 4,015% и 4,026%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е надолу с 1,08% до 112,1 пункта. Еврото поскъпна с 0,01% до 0,984 долара, а паундът записа същия ръст до ниво от 1,135 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняха с 0,04% до 148,96 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повиши леко при волатилна търговия на фона на продължаващото разхлабване на паричната политика от Китай, което обаче частично беше неутрализирано от опасенията, че високата инфлация и енергийните разходи може да тласнат световната икономика към рецесия.

Контрактите върху международния бенчмарк Брент прибавиха 14 цента към стойността си до 91,75 долара за барел. Фючърсите върху американския лек суров петрол WTI поевтиняха с 5 цента до 85,56 долара за барел.

Американските фючърси върху златото записаха ръст от 0,44% до 1656,10 долара за тройунция.