Банковият сектор отново повежда спадовете на Wall Street*

Златото се насочва към най-силната си седмица от средата на ноември

Основните щатски борсови индекси започват сесията със спадове, водени от акциите на компаниите от банковия сектор, докато инвеститорите оценяват рисковете около First Republic и други регионални кредитори, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,84 на сто до 31 974,53 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита спад от 0,5% до 3940,48 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite е надолу с 0,02 на сто до 11 714,57 пункта.

Книжата на First Republic изтриват над 13,3% от стойността си, след като се възстановиха с близо 10% в предходната сесия. Най-големите американски банки приеха в четвъртък вечерта да прехвърлят общо 30 млрд. долара под формата на депозити в изпитващата затруднение банка First Republic в опит да овладеят сътресенията, които накараха собственици на влогове да избягат от регионални банки, разтърсвайки финансовата система на страната.

JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Citigroup и Wells Fargo & Co. ще предоставят по 5 млрд. долара, а Goldman Sachs Group и Morgan Stanley – по 2,5 млрд. долара, се казва в съобщение в четвъртък. Други банки ще отпуснат по-малки суми.

Ценовият спад при акциите на First Republic натежава върху борсово търгувания фонд SPDR Regional Banking ETF (KRE), който се понижава с 3,7 на сто.

Междувременно листнатите в САЩ книжа на Credit Suisse поевтиняват с 3,6 на сто, въпреки че кредиторът заяви, че е готов да заеме до 50 млрд. швейцарски франка (близо 54 млрд. долара) от Швейцарската централна банка.

Основните щатски борсови индекси в началото на редовната сесия в петък (17 март).

Инвеститорите продължават да следят и ситуацията около Silicon Valley Bank (SVB), където компанията майка, SVB Financial Group, подаде молба за защита от фалит и планира контролирана от съда реорганизация съгласно Глава 11 от американското законодателство, за да търси купувачи за своите активи. Това се случва няколко дни, след като регулаторите на САЩ поеха нейното банково подразделение Silicon Valley Bank.

В полезрението на пазарите попада и докладът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за икономическите перспективи. Сега организацията очаква глобалната икономика да се разшири с 2,6 на сто – спад от предходната прогноза за разширяване от 3,2 на сто - тъй като затягането на паричните политики на големите централни банки продължава. По отношение на 2024 г. ОИСР очаква глобалният растеж да се ускори до 2,9% - в сравнение с прогноза от ноември за 2,7% - тъй като ударът върху доходите на домакинствата от високите цени на енергията ще отшуми.

ОИСР посочва, че пълното въздействие на по-високите лихвени проценти е трудно да се оцени, като предупреди, че повишеният стрес за кредитополучателите може да доведе до загуби за някои банки, визирайки скорошния финансов колапс на Silicon SVB в САЩ.

Книжата на JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup поевтиняват съответно с 2,77%, 3 на сто, 3,2% и 2,67 на сто.

При регионалните банки цената на акциите на U.S. Bancorp и Truist Financial Corp. се понижава съответно с 5,24% и 5,4 на сто.

Пазарите реагират и на новите данни за фабричното производство в САЩ, което неочаквано се е увеличило през февруари за втори пореден месец, давайки глътка въздух на производствения сектор, чието развитие е мудно на фона на нарастващата икономическа несигурност. Ръстът от 0,1% на фабричното производство през февруари на месечна база следва възходящо коригирано увеличение от 1,3% през януари, показват данни на Федералния резерв (Фед) от петък. Като се включат миннодобивният сектор и компаниите за комунални услуги, общото фабрично производство е останало без промяна през февруари.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишмните американски държавни ценни книжа се понижава съответно до 3,412 на сто и 3,606 на сто.

Доларовият индекс отчита спад от 0,29 на сто до 104,11 пункта.

На петролните пазари цената на сорта Брент напредва до 75,77 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI нараства с 1,1% до 69,49 долара за барел.

Златото междувременно поскъпва с 0,7 на сто до 1935,80 долара за тройунция, насочвайки се към най-силната си седмица от средата на ноември.

*Информацията е актуална към 16:25 ч. българско време.