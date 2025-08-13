След пет поредни сесии на ръстове SOFIX затвори на червена територия

След пет поредни сесии на ръст основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX, както и останалите индекси, отчете спад в сряда. Бенчмаркът изтри 0,12% до 1051,29 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,45% до 192,22 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отписа 0,53% до 232,6 пункта, BGTR30 – 0,29% до 953,73 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – 0,09% до 109,38 пункта.

Общият оборот на БФБ достигна почти 8,5 млн. лева, 5,65 млн. лева от които се формираха от сделки с инструменти на основен пазар.

Варантите на „ФеърПлей Пропъртис“ донесоха най-голям оборот – над 1,6 млн. лева.

От акциите лидер по оборот е ТЕЦ „Бобов дол“ с близо 1,4 млн. лева. Следват „Топлофикация-Плевен“ с 1,13 млн. лева, „Илевън Кепитъл“ със 150,1 хил. лева, „Черноморски холдинг“ със 143,5 хил. лева и „Елана Агрокредит“ с близо 133 хил. лева.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 37 сделки, следвана от БФБ с 26 и „Грийн Иновейшън“ с 21.

Акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ оказаха най-силен натиск върху SOFIX, като поевтиняха с 1,89% в сесията. Следват акциите на „Сирма Груп Холдинг“ и „Адванс Терафонд“ със спадове от, съответно, 1,43% и 0,67%.

На другия полюс са акциите на „Уайзър Технолоджи“ с ръст от 3,54%, следвани от „Телематик Интерактив България“ с 0,91% и „Еврохолд България“ с 0,54%.

„Стара планина холд“ е най-губещата акция от BGBX40 със спад от 5,5%, следвана от „Градус“ с 5,41% и ФНИБ. „Неохим“ е най-печелившата акция от индекса с ръст от 5,94%, следвана от „Монбат“ с 3,64% и „Уайзър Технолоджи“.

От компонентите на индекса beamX най-силно поевтиняха акциите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 2,27%. Следват акциите на „Биодит“ със спад от 2,11% и „ИмПулс Растеж“ с 1,33%. Поскъпнаха само акциите на „Дронамикс Кепитъл“ в сесията – с 2,86%.