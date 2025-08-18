Цената на петрола се стабилизира след срещата между Тръмп и Путин*

Цената на петрола се стабилизира след срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в петък, която завърши без напредък в разговорите за мир в Украйна. Сега инвеститорите насочват вниманието си към предстоящите разговори на Тръмп с украинския лидер Володимир Зеленски в понеделник, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват леко с 0,05% до 65,88 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,13% до 62,88 долара за барел.

В знак на подкрепа към Киев европейски лидери, включително председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, ще се присъединят към срещата на двамата държавни глави във Вашингтон.

Американският президент заяви след разговорите си с Владимир Путин в Аляска, че ще прикани Зеленски да сключи бързо споразумение. Той демонстрира отзивчивост по отношение на искането на руския му колега Украйна да отстъпи големи територии на Москва.

„Все още сме далеч от целта“, заяви в неделя пред Fox News държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който участва в срещата на върха. „Не сме на прага на мирно споразумение. Не сме на ръба на такова. Но мисля, че е постигнат напредък.“

След срещата в петък Доналд Тръмп заяви пред европейските лидери, че САЩ могат да допринесат за всякакви гаранции за сигурност и че Путин е готов да ги приеме. Все още обаче не е ясно какви гаранции се обсъждат с руския лидер и какво е готов да приеме Кремъл.

В публикация в социалната мрежа Truth Social в неделя вечер Тръмп заяви, че Зеленски „може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори“.

Преди срещата на върха в Аляска американският президент заяви, че постигането на примирие ще бъде основното му изискване, и заплаши, че ще наложи нови строги мерки срещу Русия и страните, които купуват нейния петрол, ако това не се случи. В петък обаче той даде да се разбере, че не бърза да въвежда санкции.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.