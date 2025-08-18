Инвеститорите следят разговорите за мир в Украйна и инфлацията в еврозоната

За инвеститорите новата седмица започва в очакване на някои ключови икономически данни и срещата на американския президент Доналд Тръмп с украинския лидер Володимир Зеленски във Вашингтон. Данните за инфлацията в еврозоната през юли също ще бъдат сред основните фокуси.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Разговорите за мир в Украйна

Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин в петък, като разговорите за мир в Украйна завършиха без напредък. Сега инвеститорите насочват вниманието си към предстоящите разговори на американския държавен глава с украинския лидер Володимир Зеленски в понеделник.

В знак на подкрепа към Киев европейски лидери, включително председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, ще се присъединят към срещата на двамата държавни глави във Вашингтон.

Американският президент заяви след разговорите си с Владимир Путин в Аляска, че ще прикани Зеленски да сключи бързо споразумение. Той демонстрира отзивчивост по отношение на искането на руския му колега Украйна да отстъпи големи територии на Москва.

„Все още сме далеч от целта“, заяви в неделя пред Fox News държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който участва в срещата на върха. „Не сме на прага на мирно споразумение. Не сме на ръба на такова. Но мисля, че е постигнат напредък.“

След срещата в петък Доналд Тръмп заяви пред европейските лидери, че САЩ могат да допринесат за всякакви гаранции за сигурност и че Путин е готов да ги приеме. Все още обаче не е ясно какви гаранции се обсъждат с руския лидер и какво е готов да приеме Кремъл.

В публикация в социалната мрежа Truth Social в неделя вечер Тръмп заяви, че Зеленски „може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори“.

Преди срещата на върха в Аляска американският президент заяви, че постигането на примирие ще бъде основното му изискване, и заплаши, че ще наложи нови строги мерки срещу Русия и страните, които купуват нейния петрол, ако това не се случи. В петък обаче той даде да се разбере, че не бърза да въвежда санкции.

Ключови данни от Европа

За Стария континент седмицата започва с публикуването на доклада за търговския баланс на еврозоната през юни. В сряда се очакват окончателните данни за инфлацията в еврозоната и Великобритания през юли, както и за производствените цени в Германия. В същия ден се очаква и изявление на гуверньора на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

В началото на месеца предварителните данни показаха, че инфлацията в еврозоната се е задържала на целевото равнище на ЕЦБ. Цените на потребителските стоки са се повишили с 2% на годишна база през юли, същия темп като предходния месец. Основният индекс, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, се е повишил с 2,3% на годишна база, докато инфлацията в сектора на услугите, която е внимателно следен показател, е била на най-ниското си ниво от началото на 2022 г. от 3,1%.

Данните показаха, че ценовият шок, който започна по време на пандемията от Covid-19, продължава да отшумява. ЕЦБ е уверена, че инфлацията до голяма степен е овладяна и намали лихвите осем пъти в рамките на една година до ниво, при което се счита, че те нито ограничават, нито стимулират растежа.

С инфлация, която се движи около целта и икономика, която до момента остава стабилна въпреки натиска от митата на САЩ, много централни банкери сигнализираха, че не виждат сериозни основания да продължат кампанията на ЕЦБ за облекчаване на паричната политика. Инвеститорите оценяват на по-малко от 50% вероятността за ново понижение на лихвите тази година.

В четвъртък ще бъдат публикувани данните за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в производствения сектор през август за водещите страни от еврозоната, както и за целия валутен съюз. В петък се очаква информация за продажбите на дребно във Великобритания през юли и брутния вътрешен продукт (БВП) на Германия през второто тримесечие на годината.

Лихвените проценти в САЩ

Тази седмица вниманието ще се насочи към американския Запад. На годишния симпозиум по икономическа политика в Джаксън Хоул се очаква председателят на Федералния резерв Джером Пауъл да оглави списък от лектори, в който са включени централни банкери, икономисти и висши държавни служители, посочва Investopedia.com.

Икономистите виждат все по-голяма вероятност за понижение на лихвените проценти през септември, тъй като централната банка е подложена на непрестанен натиск от страна на президента Доналд Тръмп и други представители на администрацията да облекчи паричната си политика. Фед не е променял разходите по заемите от декември миналата година и сега се намира в трудна позиция, като инфлацията се ускорява, а пазарът на труда изглежда по-слаб от очакваното.

На този фон протоколът от юлското заседание на Фед ще даде представа за позицията на финансовата институция за лихвените проценти и икономиката в бъдеще.

Сезонът на отчетите

Тъй като митата на американския президент Доналд Тръмп върху вноса започват да оказват известно влияние върху инфлацията, тримесечните отчети на големите търговци на дребно в САЩ ще покажат дали налозите вече се отразяват на продажбите им.

Очакваният в четвъртък отчет за второто тримесечие на Walmart ще бъде публикуван, след като търговецът на дребно съобщи, че ще се опита да повиши цените, за да компенсира разходите за митата. Home Depot от своя страна заяви, че се опитва да запази ценовата си структура, като инвеститорите ще получат повече подробности за компанията с отчета ѝ, планиран за вторник.

Отчетът на Target в сряда ще последва предупрежденията от предходното тримесечие, че продажбите може да бъдат по-ниски от първоначално прогнозираните. Други значими търговци на дребно, които ще публикуват финансовите си резултати тази седмица, са TJX, Lowe’s и Ross Stores.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, в сряда инвеститорите ще научат повече за вноса, износа и търговския баланс на Япония през миналия месец. В същия ден ще се проведе и заседание на Новозеландската централна банка, след което ще стане ясно какво е решението на представителите ѝ за лихвените проценти в страната.

В четвъртък ще бъде публикуван докладът за индекса на мениджърите по поръчките в сферата на услугите в Страната на изгряващото слънце, а в петък ще стане ясно какво е било равнището на инфлация в азиатската държава през юли.