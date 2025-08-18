Магическата сила зад рекордите на американските акции? Сезонът на отчетите

Пазарът на труда в САЩ се охлажда. Търговските мита се покачват. Но американските компании все още изглежда се справят добре, пише в. Wall Street Journal в свой материал.

Докато сезонът на отчетите върви към края си, резултатите от приходите и разходите на компаниите в широкия индекс S&P 500 с лекота надминават очакванията, които бяха занижени, след като президентът Доналд Тръмп обяви всеобхватни мита върху вноса през април. Очаква се общата печалба да се е увеличила с около 12% през второто тримесечие спрямо година по-рано, според FactSet. Това е далеч над 5-процентния растеж, прогнозиран от анализаторите в началото на юли.

Макар че голяма част от този ръст се дължи на технологичните компании, корпоративните ръководители също звучат по-оптимистично по отношение на икономиката, отколкото през пролетта. Обявяванията на резултатите, в които се включва думата „рецесия“, са се сринали с 84%, според AlphaSense.

Тези сигнали помогнаха на основните фондови индекси да бележат рекорд след рекорд през последните седмици. S&P 500 се е изкачил с 29% от дъното през април и сега е с 9,7% от началото на годината.

Последните икономически резултати са смесени, като разочароващите данни за заетостта се балансират отчасти от по-малкото молби за обезщетения за безработица и добрия резултат на продажбите на дребно. Отделните данни за инфлацията от миналата седмица също изпратиха противоречиви послания, като резултатите на индекса на потребителските цени бяха окуражаващи, последвани от по-тревожна картина за инфлацията на едро.

„Същинският брой „ами ако“-та накара анализаторите да свият прогнозите за резултатите преди месеци заради опасенията около митата“, коментира Юн-Ю Ма, главен инвестиционен стратег на PNC Asset Management Group, цитиран от Bloomberg. „Сега има повече увереност, че това няма да е съкрушителен удар по икономиката, каквито бяха някога страховете. Уловката е, че всички чакат да видят какво ще стане с митата през идните месеци“, допълва той.

Това може да помогне да се обясни защо прогнозите за цялата година не са се възстановили напълно. Оценките за резултатите на анализаторите предполагат ръст за цялата 2025 г. от 9,2% - под оценките за 13% в началото на годината. Wall Street очаква печалбата на компаниите в S&P 500 да е около 269 долара на акция за 2025 г. – под нивото от 273 долара, очаквано в началото на годината, и прогнозираните 279 долара година по-рано, показват данни, събрани от Bloomberg Intelligence.

Резултатите на компаниите в индекса S&P 500 по тримесечия. Графика: Bloomberg LP

Някои инвеститори обаче заявяват, че вероятно ще продължат да купуват, докато корпоративните печалби са добри. Тази седмица те ще търсят допълнителна информация за състоянието на потребителите с ефективния край на сезона с отчети на някои големи търговци на дребно, включително Home Depot, Target и Walmart.

Изненадващо, бизнесите „излязоха от всичко това, изглеждайки по-добре в някои отношения, отколкото през февруари или март“, коментира Сону Варгезе, международен макростратег в Carson Group.

Но не всички сфери на корпоративната Америка се справят толкова добре, колкото други. Очаква се само два от 11-те сектора на S&P 500 – комуникационните услуги и информационни технологии – да формират над две трети от ръста на общата печалба на компаниите в индекса благодарение на впечатляващите резултати на компании като Meta Platforms и Microsoft. И двете компании са начело на бума в инвестициите в изкуствен интелект. Nvidia, гигантът в производството на чипове, който се превърна в символ на бума на изкуствения интелект, ще отчете приходите си по-късно през месеца.

В същото време ситуацията не е лека за други бизнеси, като например компании за опаковки, дружества за добив на нефт и газ и инвестиционни тръстове в областта на недвижимите имоти. Essex Property Trust, която отдава апартаменти на Западното крайбрежие на САЩ, обвини общо взето слабата икономическа среда за слабото търсене в района на Лос Анджелис при обявяването на отчета си на 30 юли. Акциите на компанията са поевтинели с 11% от обявяването на резултатите, което отразява и по-широкия спад в сектора.

Сега някои мениджърски екипи се надяват, че неотдавнашното забавяне на растежа в САЩ ще се окаже краткотрайно, след като администрацията на Тръмп сключи няколко търговски споразумения, а Конгресът прие данъчни облекчения, създавайки по-стабилна политическа среда.

В същото време някои инвеститори също така са обнадеждени за икономиката, но се притесняват, че акциите са станали твърде скъпи, което оставя малко място за грешки. Компаниите от S&P 500 наскоро се търгуваха на цена от 22,5 пъти очакваната им печалба през следващите 12 месеца, което е над 10-годишната им средна стойност от 18,8 пъти.

„Намираме се в бичи пазар с висок риск“, коментира Боб Дол, главен изпълнителен директор на Crossmark Global Investments.

„Повечето компании все още изразходват инвентара, натупан преди митата, който бе заделен с началото на тази година, преди мениджърите наистина да знаят какво ще стане с международната търговия“, посочва Ник Джакумакис, президент на NEIRG Wealth Management, цитиран от Bloomberg. „Така че ще са необходими няколко тримесечия, преди да добием по-добра идея как всичко това се отразява на компаниите“, допълни той.