Петролът поевтинява на фона на разговорите за мир в Украйна*

Цената на петрола спада, докато инвеститорите преценяват перспективите за прекратяване на войната в Украйна, а президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за среща на върха между руския държавен глава Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски след поредица от преговори на високо равнище, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,5% до 66,27 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,57% до 63,06 долара за барел.

По-рано Тръмп позвъни на руския си колега и призова за среща на четири очи със Зеленски след разговорите с украинския лидер в понеделник в Белия дом.

Преговорите между Тръмп и Зеленски бяха възприети от някои анализатори като обрат в съдбата на Киев само няколко дни след като американският президент се срещна с Путин в Аляска и заяви, че отговорността за прекратяване на конфликта лежи върху Украйна.

Всяко примирие може да доведе до увеличение на доставките на суров петрол от Русия.

„Все пак суровият петрол може да остане в режим на изчакване“, заяви Вандана Хари, основателка на компанията за анализи на петролния пазар Vanda Insights в Сингапур. „Пътят към разрешаване на конфликта е отворен, но може да бъде дълъг“, добави тя.

Що се отнася до петролния пазар, инвеститорите наблюдават и как мерките за прекратяване на огъня ще се отразят на санкциите. Доналд Тръмп наскоро засили икономическите ограничения срещу Индия за закупуването на руски суров петрол, въпреки че американският президент пощади Китай - най-големият купувач - от така наречените вторични санкции.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.