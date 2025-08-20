S&P 500 се понижи за четвърти пореден ден

Широкият измерител S&P 500 и технологичният Nasdaq Composite отбелязаха спад в сряда под натиска на повсеместните понижения в технологичния сектор. Инвеститорите също така бяха под въздействието на смесените резултати от отчетите на компаниите за търговия на дребно и протокола от последното заседание на Федералния резерв, предава CNBC.

S&P 500 се понижи с 0,24% и завърши сесията на ниво от 6395,78 пункта, докато Nasdaq отписа 0,67% и приключи деня на ниво от 21 172,86 пункта. Сряда беше четвъртият пореден ден на загуби за S&P 500 и втора негативна сесия за Nasdaq. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average единствен не се вписа в тенденцията и прибави 16,04 пункта до ниво от 44 938,31 пункта.

Инвеститорите продължиха да реализират печалби от няколко големи имена в областта на технологиите и полупроводниците, като подхраниха опасенията относно високите им оценки и силата на търговията с изкуствен интелект в дългосрочен план.

Nvidia приключи сесията с леко понижение, а Advanced Micro Devices и Broadcom отписаха по 1%. Книжата на Palantir поевтиняха с около 1%, а тези на Intel – с около 7%. Технологичните компании с голяма пазарна капитализация Apple, Amazon, Alphabet и Meta Platforms също отбелязаха спад.

„Не е изненада, че някои инвеститори постигат печалби от технологичните акции, които отбелязаха невероятно силно представяне – някои от тях се повишиха с над 80% спрямо ниските нива в началото на април. Общият обем на пазара обикновено е доста оскъден в края на август, което води до по-големи колебания, отколкото биха оправдали фундаменталните показатели“, коментира Карол Шлейф, главен пазарен стратег в компанията BMO Private Wealth.

Цената на акциите на Target се понижи с 6%, след като компанията за търговия на дребно отчете поредно понижение на продажбите и обяви нов главен изпълнителен директор, който ще встъпи в длъжност на 1 февруари. От друга страна, Lowe’s отбеляза леко повишение, след като печалбата на търговеца на дребно за ремонтни материали надмина очакванията.

Протоколите от юлското заседание на Фед, публикувани в сряда, сочат, че централните банкери са изразили опасения относно състоянието на пазара на труда и инфлацията, въпреки че повечето от тях са се съгласили, че е твърде рано да се понижават лихвените проценти. Тогава ръководителите на централната банка отново запазиха лихвите непроменени, но гуверньорите на Фед Кристофър Уолър и Мишел Бауман са изразили несъгласие – първият случай, в който двама гласуващи членове на централната банка правят това от 1993 г. насам.

„Участниците като цяло посочиха рисковете и за двете страни от двойния мандат на Комисията, като подчертаха риска от ускоряване на инфлацията и опасността от понижаване на заетостта“, се отбелязва в протоколите. Докато „по-голямата част от участниците прецениха риска от повишаване на инфлацията като по-голям от двата риска“, няколко от тях видята „риска от понижаване на заетостта като по-значителен“.

Публикуването на протокола предшества речта на председателя на Фед Джером Пауъл в петък, която инвеститорите ще следят, за да получат представа за посоката на лихвените проценти. Вероятността централната банка да намали лихвите на следващото си заседание през септември е оценявана на над 80%, според инструмента FedWatch на CME.

„Ако говоренето на Пауъл е „по-ястребово“, това може да окаже още по-голям натиск върху технологичните акции, тъй като запазването на високите лихвени проценти обикновено е пречка за технологичния сектор“, отбелязва Шлейф.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,291% и 4,895%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е надолу с 0,04% до 98,234 пункта. Еврото остана на ниво от 1,165 долара, а паундът поевтиня до 1,345 долара. Спрямо йената щатските пари отбелязаха спад до 147,27 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повиши, след като Американският петролен институт обяви спад на запасите от американски суров петрол, а инвеститорите очакваха следващите стъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, като санкциите върху руския суров петрол за момента остават в сила.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпнаха с 66 цента до 66,45 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI с доставка през септември, които изтекоха в сряда, отбелязаха ръст от 78 цента до 63,13 долара за барел.

Американските фючърси върху златото поскъпнаха с 0,8% до 3388,7 долара за тройунция.