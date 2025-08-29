S&P 500 отстъпва от рекордното си ниво след новите данни за инфлацията в САЩ*

Wall Street отваря с понижения, след като през тази седмица широкият борсов индекс S&P 500 отбеляза нов рекорд, а Nvidia отчете силни резултати за второто тримесечие. Инвеститорите оценяват и новите данни за инфлацията в САЩ, предава CNBC.

S&P 500 спада с 0,26% до 6484,82 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite се понижава с 0,4% до ниво от 21 585,744 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отстъпва с 0,12% до ниво от 45 581,27 пункта.

По-рано днес стана ясно, че инфлацията в САЩ се е ускорила леко през юли според предпочитания от Федералния резерв измерител. Това показва, че митата на президента Доналд Тръмп започват да оказват влияние върху американската икономика.

Ценовият индекс на разходите за лично потребление (РСЕ) сочи, че основната инфлация, която изключва храните и енергоносителите, е достигнала 2,9%, според данни на Министерството на търговията от петък. Това е с 0,1 процентни пункта повече от нивото през юни, но е в съответствие с консенсусната прогноза на Dow Jones.

На месечна база основният индекс PCE се е повишил с 0,3%, което също е в унисон с очакванията. Индексът на всички стоки показва годишен темп на ускорение от 2,6% и месечен ръст от 0,2%, без да изненадва анализаторите.

Федералният резерв използва РСЕ индекса като основен инструмент за прогнозиране. Въпреки че следят и двата показателя, централните банкери смятат основната инфлация за по-добър индикатор за дългосрочните тенденции, тъй като тя изключва колебанията в цените на хранителните продукти и горивата.

„Федералният резерв отвори вратата за понижение на лихвите, но размерът на намалението ще зависи от това дали слабостта на пазара на труда ще продължи да изглежда като по-голям риск от ускоряващата се инфлация“, коментира Елън Зентнър, главен икономически стратег в Morgan Stanley Wealth Management. „Новите данни за инфлацията ще запазят фокуса върху пазара на труда. Засега шансовете все още са в полза на облекчение на паричната политика през септември“, добави тя.

Акциите на Nvidia продължават да поевтиняват, изтривайки още 2%. Това се случи, след като Wall Street Journal съобщи, че китайският гигант в електронната търговия Alibaba е създал по-модерни чипове, с които се надява да запълни празнината, оставена от Nvidia, тъй като американската компания се сблъсква с проблеми при продажбата на чиповете си в азиатската държава. Акциите на Alibaba в САЩ поскъпват с повече от 2%.

В сряда производителят на чипове и любимец на Wall Street отчете силен ръст на приходите от 56% за предходното тримесечие.

На този фон книжата на Caterpillar поевтиняват с почти 3%, след като компанията предупреди, че може да понесе загуби от 1,5 до 1,8 млрд. долара през тази година поради митата на американския президент Доналд Тръмп. Книжата на Dell Technologies са надолу с почти 10% след слабите прогнози за текущото тримесечие.

Досега през август Dow е отбелязал над 3% ръст, докато S&P 500 се е повишил с повече от 2% ръст. Nasdaq също е нараснал с над 2%.

„Въпреки че септември обикновено е най-слабият месец от годината, не виждаме нищо на хоризонта, което да попречи на подема“, заяви Крис Закарели, главен инвестиционен директор в Northlight Asset Management. „Ако има някаква волатилност през септември или октомври – което е типично за това време на годината – тя вероятно ще се окаже чудесна възможност за покупки, тъй като се подготвяме за ръст до края на годината, особено ако Федералният резерв намали лихвите“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,236%, а тази по 30-годишните - до 4,914%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,27% до 98,075 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,55% до 68,24 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,34% до 64,38 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,07 на сто и се търгува на цена от 3476,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.