Опасенията за американската икономика натежаха на търговията на Wall Street

С разнопосочно движение затвориха водещите индекси на фондовата търговия в САЩ сесията в сряда. S&P 500 и Nasdaq записаха ръстове на фона на ралито на Alphabet, макар и ръстовете да бяха под натиска на опасенията за състоянието на американската икономика. Водещият индекс на Wall Street - Dow Jones, обаче се понижи.

Анализатори прогнозират, че през август на трудовия пазар в САЩ са се появили 75 хил. работни места. И макар че безработицата ще остане на ниво 4,3%,това ще бъде четвърти пореден месец с по-малко от 100 хил. нови работни места - най-слабата серия от времената на пандемията от коронавирус, посочва Bloomberg.

Търговията отвъд Океана започна септември със спадове, припомня CNBC. Месецът традиционно е слаб и обикновено волатилността на търговията се увеличава. Сега и икономиката на САЩ се забавя, политическата несигурност продължава, а ефектите от митата започват да се показват.

Така Dow Jones затвори сесията в сряда на ниво от 46 271,23 пункта, или спад от 0,05 на сто. Ръст от 1,03% до 21 497,727 пункта записа Nasdaq, в чийто състав натежват технологичните акции. Широкият S&P 500 достигна ниво от 6448,26 пункта,или повишение от 0,69%.

Петролът поевтиня с почти 2,5% в очакване ОПЕК+ да обяви ново повишение на добивите. Американският лек суров петрол (WTI) затвори сесията с цена от 64,01 долара за барел. Европейският "Брент" се търгуваше за 67,67 долара в края на търговския ден.

На валутите пазари търговията е под влияние на състоянието на трудовия пазар в САЩ, защото това ще се отрази и въху решението на Федералния резерв за основната лихва. Единната европейска валута поскъпна леко до 1,1663 долара за брой. Стойността на британския паунд достигна 1,344 долара.

Златото подобрява рекорди в очакване на решението на Федералния резерв за лихвата през септември. Търговията приключи при цена от 3634 долара за тройунция.