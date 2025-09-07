Акция на седмицата: „Софарма“ АД

„Софарма“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията оказа най-голяма подкрепа на основния индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX за ръста му през седмицата, след като поскъпна с 3,4% за периода понеделник-петък.

Акцията е на второ място по ръст от компонентите на индекса на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 тази седмица.

Дружеството продължава с търговията с обратно изкупените собствени акции. На компанията ѝ останаха 20 147 579 собствени акции, или 3,74% от капитала.

В последната година акциите на „Софарма“ поскъпват с над 40%, а пазарната капитализация на дружеството достига близо 1,5 млрд. лева, според данните на БФБ.

Компанията отчете индивидуални продажби в размер на почти 141,6 млн. лева към края на юни 2025 г. в сравнение с близо 127,5 млн. лева към края на юни 2024 г., или с 11% на годишна база. Индивидуалната печалба за полугодието възлезе на над 25 млн. лева при над 22,2 млн. лева година по-рано, което е с почти 13% повече на годишна база.

Консолидираният отчет към 30 юни показва продажби за близо 1,3 млрд. лева при 1 млрд. лева към 30 юни 2024 г., което е с над 27% повече на годишна база. Консолидираната печалба на дружеството възлиза на почти 70,4 млн. лева при над 45,8 млн. лева година по-рано, или с 53,5% на годишна база.