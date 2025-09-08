ADB: Намалението на лихвените проценти от Фед ще донесе облекчение на Азия

Дългоочакваното намаление на лихвените проценти в САЩ би донесло добре дошло облекчение на азиатските икономики, които все още се борят с трудности, свързани с програмата за митата на администрацията на Доналд Тръмп, твърди Албърт Парк, главен икономист на Азиатската банка за развитие, цитиран от Bloomberg.

Очаква се Федералният резерв да облекчи паричната си политика за първи път през 2025 г., след като данните показаха, че растежът на броя на работните места в САЩ значително се е забавил през август, а безработицата се е повишила до най-високото си ниво от 2021 г. насам. Ако бъде осъществено, понижението на лихвите би било „благоприятно за финансовите условия в региона“, коментира Парк в интервю в Сидни.

„Това дава известно пространство за изплащане на заеми“, коментира той, добавяйки, че перспективите за растеж на Азия за „следващата година са малко по-несигурни, тъй като започваме да виждаме забавените ефекти от въздействието на митата“.

Парк посочва Лаос и Малдивите като страни с крехки фискални перспективи, с „доста високи“ нива на дълг и нарастващи разходи за обслужване на заеми, които са до голяма степен деноминирани в щатски долари. Други азиатски икономики, като цяло, са „прагматично управлявани“ със „стабилни“ макроикономически перспективи, допълва той.

„Това са двете места, които следим най-отблизо“, коментира Парк, отбелязвайки, че досега регионът се е доказал като „изненадващо устойчив“ на търговски шокове.

Азиатската банка за развитие (ADB) ще публикува актуализираните си прогнози за икономически растеж за Азия по-късно този месец, като се очаква перспективите да бъдат подобни на ревизиите от юли, посочва Парк. През юли кредиторът намали прогнозата си за растеж през 2025 г. на Източна Азия от 4,4% на 4,3%. Тази прогноза все още е стабилна, но подчертава как търговското напрежение и по-строгите глобални условия оказват натиск върху набраната инерция.

Американските мита върху вноса в Азия са на исторически върхове със средно ниво от 27,8%, сочат изчисленията на ADB, в сравнение със средната ставка на САЩ от 18,6%. Това се дължи на по-високите вносни мита за Китай и Индия, докато повечето други азиатски страни са засегнати със ставка от 15-20%.

„Като се има предвид, че много от страните са получили приблизително същата ставка, не се наблюдава голям натиск за пренасочване на производството“, смята Парк. „Това вероятно запазва стабилността на експортните пазари, но все пак по-високите цени на стоките в крайна сметка ще ограничат търсенето.“