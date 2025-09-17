IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Украински удари срещу руски енергийни съоръжения тласкат цената на петрола надолу*

Европейският съюз обмисля санкции срещу компании в Индия и Китай, които подпомагат търговията с руски петрол

08:59 | 17.09.25 г. 5
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на петрола се понижава в сряда, докато инвеститорите оценяват последиците от украинските атаки срещу руската инфраструктура за добив на „черно злато“, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват леко с 0,2% до 68,33 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,19% до 64,4 долара за барел.

Украйна атакува рафинерията в Саратов в последната си атака срещу руски енергийни съоръжения, което допринесе за намаляване на производството на членовете на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) до най-ниското ниво след пандемията от Covid-19, според Goldman Sachs.

Междувременно Европейският съюз (ЕС) обмисля санкции срещу компании в Индия и Китай, които подпомагат търговията с руски петрол, като част от предстоящ пакет от нови ограничения, който цели да окаже натиск върху руския президент Владимир Путин да преговаря за прекратяване на конфликта. Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен заяви, че блокът ще предложи ускоряване на постепенното премахване на вноса на руски изкопаеми горива.

„Този оптимистичен геополитически ъгъл – особено двойният удар на Украйна, насочен както към руските експортни терминали, така и към рафинериите – ще подкрепи цените“, заяви Мукеш Сахдев, основател и главен изпълнителен директор на компанията за анализи Xanalysts в Сидни.

На този фон запасите от суров петрол в САЩ са спаднали с 3,4 млн. барела през миналата седмица, сочат предварителни данни. Официален доклад по темата се очаква по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 8:50 ч. българско време.

Последна актуализация: 08:59 | 17.09.25 г.
4
rate up comment 2 rate down comment 11
гъбко
преди 2 часа
До: RoyBatty ... Помощ от публиката , помпещите и преработващите не винаги са взаимно свързани в руZZийакта , но еднакво им трябват от зелените пари на хамериканците и шарените на европейците , не знам що така не си обичат рублата ... :))) ... въпреки че туканка малка и сплотена група искат рубли , а не евра !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 3 rate down comment 13
гъбко
преди 2 часа
До: RoyBatty ... Анализът не ви е сила , моля ви не пишете първосигнално !! Значи украинците палят руZZийски рафинерии , които основно работят за вътрешният пазар и военните . Тъй !! Те спират да купуват руZZийски петрол , щото са счупени !! Дотук как се справяте ?! Но , руZZийските помпещи продължават да помпят , и като не могат да го реализират на вътрешният пазар , какво правят ?! Отговор А/ спират да помпят , и отговор Б/ започват излишъка да го изнасят на вече пренаситеният външен пазар !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 19 rate down comment 3
RoyBatty
преди 2 часа
Заглавие: "Украински удари срещу руски енергийни съоръжения тласкат цената на петрола надолу*" ... ЛЕЛЕ! Това е директно срещу първият и единствен общопризнат закон на икономиката - че намаляването на предлагането вдига цената! Браво! Измислихте нова икономика .. в този икономически сайт!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 9 rate down comment 13
гъбко
преди 3 часа
Покупките на руZZийски петрол от Индия са концентрирани в две , евентуално три , рафинерии с руZZийска съсобственост . Не е някаква голяма тайна кои са и как го транспортират/заплащат . Задачата е улеснена , защото руZZийските смеси са тежки , сернисти , и заместват лесно арабският тежък петрол в инсталациите , които са пригодени за ефективна работа с такъв ... Ако се сецне вносът на горива от Индия за ЕС със стопиращи мита от 50% например , бързо ще клекнат индийците ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
