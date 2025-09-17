Украински удари срещу руски енергийни съоръжения тласкат цената на петрола надолу*

Цената на петрола се понижава в сряда, докато инвеститорите оценяват последиците от украинските атаки срещу руската инфраструктура за добив на „черно злато“, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват леко с 0,2% до 68,33 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,19% до 64,4 долара за барел.

Украйна атакува рафинерията в Саратов в последната си атака срещу руски енергийни съоръжения, което допринесе за намаляване на производството на членовете на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) до най-ниското ниво след пандемията от Covid-19, според Goldman Sachs.

Междувременно Европейският съюз (ЕС) обмисля санкции срещу компании в Индия и Китай, които подпомагат търговията с руски петрол, като част от предстоящ пакет от нови ограничения, който цели да окаже натиск върху руския президент Владимир Путин да преговаря за прекратяване на конфликта. Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен заяви, че блокът ще предложи ускоряване на постепенното премахване на вноса на руски изкопаеми горива.

„Този оптимистичен геополитически ъгъл – особено двойният удар на Украйна, насочен както към руските експортни терминали, така и към рафинериите – ще подкрепи цените“, заяви Мукеш Сахдев, основател и главен изпълнителен директор на компанията за анализи Xanalysts в Сидни.

На този фон запасите от суров петрол в САЩ са спаднали с 3,4 млн. барела през миналата седмица, сочат предварителни данни. Официален доклад по темата се очаква по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 8:50 ч. българско време.