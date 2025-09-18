Решенията на централите банкери окрилиха европейските борси

Европейските финдови пазари затвориха сесията в четвъртък (18 септември) с ръстове, одобрявайки ходовете на Английската централна банка и на Федералния резерв от снощи, пише CNBC. На срещата си днес АЦБ задържа лихвата на ниво от 4% и това беше ход, който икономистите прогнозираха.

Също толкова очаквано Федералният резерв намали лихвата в САЩ за първи път през тази година.

Тези решения изпратиха водещите европейски индекси на зелена територия. Паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,8% до 555,01 пункта като повечето сектори са с ръстове. Сред най-големите печеливши днес се нареди Novo Nordisk, която съобщи, че тестовете на ново лекарсво за борба с излишното тегло - Wegovy, дават съществени резултати. Акциите на компанията поскъпнаха с 6,2% до 392,50 крони.

Акциите на Zealand Pharma добавиха 8% към цената си и затвориха търговията на ниво от 465,70 датски крони.

В Германия DAX добави 1,35% до 23 674,53 пункта. Френският САС 40 се повиши до 7854,61 пункта, което е ръст от 0,87 на сто. Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, затвори сесията на ниво от 9228,11 пункта, или повишение от 0,21 на сто.

На петролните пазари тежат опасния за състоянието на американската икономика. Към края на европейската сесия основните сортове поевтиняват с около 0,7 на сто. Американският лек суров петрол (WTI) достигна цена от 63,64 долара за барел. Европейският "Брент" достига до 67,50 долара за барел.

Стойността на британския паунд се понижи след решението на АЦБ. Търговията на валутните пазари се извършва при 1,3545 долара за един паунд. Стойността на еврото достига 1,1776 долара.

Златото поевтиня с малко над 1% до 3677 долара за тройунция.