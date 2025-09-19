Цената на петрола се насочва към втори пореден седмичен ръст, като подновените призиви на американския президент Доналд Тръмп за по-ниски цени, с цел да се окаже натиск върху Москва да сложи край на войната си в Украйна, се противопоставиха на новите атаки срещу руската енергийна инфраструктура, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,37% до 67,19 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,46% до 63,28 долара за барел.

Тръмп заяви, че конфликтът ще приключи, „ако цената на петрола спадне“, което е знак за предпочитаната от него стратегия да спре потока на средствата от „черно злато“, които финансират военните действия на Русия. Той също така повтори призивите към страните да спрат да купуват гориво от Москва.

„Макар публичният натиск от страна на Тръмп да добавя политическо измерение, което пазарите не могат да игнорират, той има малко реално влияние върху начина, по който производителите управляват цените или доставките“, коментира Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор в брокерската компания Phillip Nova в Сингапур.

„Геополитическите рискове – като атаките срещу руската енергийна инфраструктура – продължават да подкрепят рисковата премия, но не са достатъчни, за да надделеят над тежестта на опасенията от излишък“, добави тя.

Украйна нанесе удари по две руски нефтопреработвателни рафинерии в четвъртък, като засили кампанията си за предприемане на атаки по най-големия източник на средства на Москва. Според оценка на JPMorgan Chase & Co. руското нефтопреработване вече е спаднало под 5 млн. барела на ден - най-ниското ниво от април 2022 г.

Инвеститорите ще следят и разговора в петък между Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин за евентуално облекчаване на търговското напрежение между двете най-големи икономики в света.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.