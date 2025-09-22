Петролът поскъпва поради напрежението в Европа и Близкия изток*

Цените на петрола се повишават в часовете на азиатската търговия в понеделник, подкрепени от геополитическото напрежение в Европа и Близкия изток, въпреки че перспективите за по-голямо предлагане на петрол и опасенията за последиците от митата върху глобалното търсене на гориво натежават върху пазара, пише Ройтерс.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпват с 34 цента до 67,07 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI с доставка за октомври също прибавят 34 цента до 63,02 долара за барел.

Октомврийският контракт за WTI изтича в понеделник, а по-активният ноемврийски отбелязва ръст от 36 цента до 62,76 долара за барел.

„Съобщенията през уикенда, че Русия застрашава полската граница предоставиха на трейдърите навременно напомняне за продължаващите рискове за енергийната сигурност на Европа от североизток“, коментира Майкъл Маккарти, главен изпълнителен директор на инвестиционната платформа Moomoo Australia and New Zealand.

Полски и съюзнически самолети бяха изпратени рано в събота, за да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като Русия извърши въздушни удари срещу Западна Украйна близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО.

Това се случи след като три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на страната членка на НАТО Естония за 12 минути в петък, а в неделя германските военно-въздушни сили съобщиха, че руски военен самолет е навлязъл в неутрално въздушно пространство над Балтийско море.

Съветът за сигурност на ООН трябва да проведе заседание в понеделник относно обвинението на Естония, че руските изтребители са нарушили въздушното ѝ пространство, съобщиха дипломати.

През последните седмици Украйна засили атаките си с дронове срещу енергийна инфраструктура на Русия, като порази терминали и рафинерии, а американският президент Доналд Тръмп призова Европейския съюз да спре покупките на руски петрол и газ.

Относно Близкия изток четири западни страни признаха палестинската държава, като предизвикаха гневна реакция от Израел и засилиха сътресенията в ключовия за производството на петрол регион.

Брент и WTI поевтиняха с над 1% в петък и отбелязаха лек спад миналата седмица, тъй като притесненията за големите доставки и намаляващото търсене натежаха повече от очакванията, че първото понижение на лихвите от Федералния резерв на САЩ за тази година ще доведе до по-голямо потребление.

Ирак повиши износа на петрол, след като постепенно се отказа от доброволните съкращения на добива съгласно споразумение на ОПЕК+, съобщи държавната петролна компания на страната SOMO в неделя.

Износът на петрол от Ирак достигна средно 3,38 млн. барела дневно през август, сочат данни на министерството на петрола. SOMO очаква средният износ през септември да бъде в диапазона 3,4 млн.-3,45 млн. барела дневно.

„Нарастващите запаси през последните шест месеца също потвърдиха, че предлагането изпреварва търсенето", коментира Тим Евънс в бюлетина Evans on Energy.

„Нарасналите стратегически резерви, натрупани от Китай и САЩ, помагат за увеличаване на излишъка, но нарасналите запаси все пак намаляват възможностите за ръст на цените в краткосрочен план и оставят отворена възможността за спад“, допълва той.

*Информацията е актуална към 10,20 ч. българско време.