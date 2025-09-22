Американските индекси започват търговията в понеделник с понижения*

Американските индекси започват сесията в понеделник с понижения след силната предходна седмица, която записаха, съобщава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се разделя с 223 пункта, или 0,5%, докато широкият индекс S&P 500 отстъпва с 0,2%. Технологичният Nasdaq Composite се понижава с 0,1%.

Нарастващият риск от спиране на работата на правителството допринася за песимистичните настроения. Миналата седмица Сенатът отхвърли предложенията на републиканците и демократите за поне временно финансиране на федералното правителство. Оттогава лидерът на демократите в Сената Чък Шумър призова президента Доналд Тръмп да се срещне с демократите, за да сключат сделка.

Всичко това се случва, докато крайният срок (30 септември) на властите да финансират правителството наближава.

Миналата седмица фондовият пазар в САЩ записа големи ръстове. И трите основни индекса достигнаха рекордни върхове. Индексът Russell 2000, включващ компании с малка капитализация, отбеляза първото си рекордно затваряне от ноември 2021 г. насам.

Освен това миналата седмица Федералният резерв понижи лихвените проценти с четвърт процентен пункт. Това беше първото му намаление от декември. Решението беше широко очаквано, а след известна първоначална волатилност инвеститорите го приеха като знак, че централната банка е поела „гълъбов“ подход, на фона на нарастващите признаци за забавяне на пазара на труда.

Сега пазарите предвиждат още две намаления с по четвърт пункт до края на годината, според CME FedWatch Tool. Инвеститорите ще следят предстоящите макроикономически данни с още по-голямо внимание, за да гарантират, че очакваният път на парични облекчения остава непроменен.

Тази седмица, която, по данни на Citatel, исторически е най-слабата за S&P 500, ще бъде белязана от предпочитания от Фед измерител на инфлацията – ценовият индекс на личните потребителски разходи. Икономистите очакват инфлацията в САЩ да остане достатъчно ниска, за да може Фед да запази настоящата си позиция по паричната политика.

*Данните са актуални към 16:50 ч.