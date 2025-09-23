Цените на златото удариха нов рекорд

Цените на златото достигнаха рекордни нива по време на азиатската търговия във вторник. Те бяха подкрепени главно от повишеното търсене на убежище, след като последните коментари на представители на Федералния резерв на САЩ предизвикаха известен скептицизъм по отношение на бъдещи намаления на лихвените проценти, предава Investing.com.

Към 11:45 ч. българско време спот цената на златото достигна рекордно високо ниво от 3774 долара за тройунция, а фючърсите върху благородния метал достигнаха пик от 3808 долара за тройунция.

Инвеститорите са фокусирани върху предстоящото изявление на председателя на Фед Джером Пауъл във вторник. Днес се очакват и данните за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в САЩ за август, а по-късно през седмицата ще бъде публикуван ключов доклад за инфлацията.

За избягването на риска от страна на трейдърите допринесе и американският президент Доналд Тръмп, който обяви по-високи такси за популярна работна виза. В понеделник той направи и спорни твърдения относно ваксините, аутизма и популярно болкоуспокояващо лекарство, което предизвика сътресения в цените на акциите на фармацевтичните компании.