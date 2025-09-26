Петролът поскъпва на фона на проблемите в руската петролна индустрия*

Основните сортове петрол са напът да запишат седмичен ръст с най-бързия темп за последните три месеца, като пазарите се фокусират в проблемите на руската петролна индустрия, пише Ройтерс. Руският вицепремиер Александър Новак потвърди, че в някои руски региони има "известен дефицит" на горива, който ще бъде покрит от резерви, пише ТАСС.

В същото време властите удължават забраната за износ на бензин до края на годината. В сила ще влязат и ограничения за износ на производители на дизелово гориво, стана ясно още от коментарите на вицепремиера.

Заради неспиращите атаки на украинските дронове капацитетът за преработка на петрол в Русия намаля с около 20%, в много части от страната бензин изцяло липсва и това се потвърждава и от публикации на местните власти. Преди ден украински дронове спряха работата и на два руски терминала за износ на петрол в Черно море. Малко по-рано бяха атакувани и терминали в Балтийско море, но по наблюдения на Bloomberg това не е засегнало износа от началото на септември.

Нещо повече - САЩ опитват да убедят своите съюзници да спрат да купуват руски петрол. В среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган Доналд Тръмп заяви, че Анкара може да повлияе за край на войната и една от стъпките е да спре да купува руския петрол.

Вашингтон въведе и наказателни мита за Индия и информация на Bloomberg сочи, че Ню Делхи има готовност да спре да купува от Русия, стига да има достъп до други доставчици под санкция - Иран и Венецуела.

През тази седмица пазарите обърнаха внимание на тези проблеми и водещите сортове петрол поскъпват с около 4% от началото на седмицата. Това е най-рязкото повишение на цените от средата на юни, посочва още Ройтерс.

В последната сесия за седмицата търговията започва с ръст от 0,5%. Американският лек суров петрол (WTI) достига до цена от малко над 65 долара за барел. Европейският Брент се търгува за 69,70 долара за барел.

* Даните са актуални към 10 часа.