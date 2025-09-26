Новите данни за инфлацията в САЩ вдъхнаха оптимизъм на Wall Street*

Водещите индекси на Wall Street започват сесията с ръстове след новите данни за инфлацията и потребителските разходи в САЩ, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 се повишава с 0,53% до 6639,4 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite нараства с 0,36% до 22 464,569 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,72% до 46 278,16 пункта.

Според данни на Бюрото за икономически анализи, публикувани в петък, през август потребителските разходи, коригирани спрямо инфлацията, са се увеличили с 0,4% за втори пореден месец. В същото време основният ценови индекс на разходите за лично потребление (PCE), който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите и е предпочитаният от Федералния резерв измерител на инфлацията, се е повишил с 0,2% спрямо юли. В сравнение с предходната година показателят се е задържал без промяна на ниво от 2,9%.

„След тридневен спад на пазара, това е достатъчно, за да привлече купувачите“, коментира Дейвид Ръсел, глобален директор по пазарната стратегия в TradeStation. „Вчерашните данни за молбите за помощи при безработицата и брутния вътрешен продукт подкопаха оптимистичните настроения, но днешният доклад успокоява част от тези притеснения“, добави той.

Пониженията от предходните дни бяха вследствие на поевтиняването на акциите на Oracle и Nvidia, тъй като сред инвеститорите продължават да витаят въпроси относно състоянието на търговията с акции на компании, свързани с областта на изкуствения интелект (AI).

От началото на седмицата S&P 500 е спаднал с почти 0,5%. Nasdaq Composite е загубил около 0,8%, а Dow Jones Industrial Average - близо 0,3%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,185%, а тази по 30-годишните - до 4,754%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,24 до 98,317 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,66% до 65,41 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,5% до 69,77 долара за барел.

Златото поскъпват с 0,4 на сто и се търгува на цена от 3786,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.