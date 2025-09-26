Европейските пазари изпратиха седмицата на зелено

Водещите европейски индекси приключиха борсовата сесия на зелено, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 се повиши с 0,75% до 554,33 пункта, като повечето сектори отбелязаха положителни резултати. Германският показател DAX се покачи с 0,84 на сто до ниво от 23 733,09 пункта, а френският измерител САС 40 напредна с 0,97 на сто до ниво от 7870,68 пункта.

Британският индекс FTSE 100 се повиши с 0,77% до 9284,83 пункта.

По-рано през деня акциите на европейските фармацевтични компании поевтиняха, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че от 1 октомври вносът на фармацевтични продукти в САЩ ще бъде обложен с мита в размер на 100%. Компаниите, които са построили производствени съоръжения в САЩ, ще бъдат освободени от налозите, добави той.

Преди това държавният глава заплашваше да наложи ставки до 200% върху вноса на фармацевтични продукти.

В края на борсовата сесия акциите на датската Zealand Pharma поскъпнаха с 2,9%, а тези на Novo Nordisk поевтиняха с 1,6%. Книжата на финландската Orion последно се търгуваха с 1,9% по-ниско.

Въпреки това стратезите на JP Morgan омаловажиха въздействието, което новите мита ще имат върху фармацевтичния сектор.

„Потенциалната ставка би трябвало да може да се избегне до голяма степен с разширяването на производството в САЩ“, заявиха те. „И макар да остават редица неизвестни, ние продължаваме да виждаме много управляемо общо въздействие от митата“, добавиха анализаторите.