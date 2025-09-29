Златните резерви на САЩ надхвърлиха 1 трлн. долара

Златните резерви на американското министерство на финансите надхвърлиха 1 трлн. долара по стойност — над 90 пъти повече от посоченото в баланса на правителството, след като цената на метала достигна нови рекордни нива, съобщава Bloomberg.

Най-големите златни резерви в света преминаха този праг, след като цените се повишиха над 3824,50 долара за тройунция в понеделник, което представлява 45% ценови ръст за тази година. Официалната му стойност обаче, базирана на цената от 42,22 долара за тройунция, определена от Конгреса през 1973 г., е фиксирана на малко над 11 млрд. долара.

Златото преодолява редица рекорди тази година, тъй като инвеститорите търсят сигурност в условията на сътресения, предизвикани от търговски войни, геополитически напрежения и нарастващи опасения за потенциална криза в държавното финансиране на САЩ. Ръстът се подхранва и от притока на средства в борсово търгуваните фондове и възобновяването на пониженията на лихвите от Федералния резерв.

По-рано тази година спонтанен коментар на министъра на финансите Скот Бесънт предизвика спекулации, че златните запаси на правителството ще бъдат преоценени по пазарна стойност, което ще доведе до неочаквана печалба в размер на стотици милиарди долари. По-късно Бесънт отхвърли тази идея, а Bloomberg съобщи, че тя не се разглежда сериозно.

За разлика от повечето страни, златото на САЩ се държи директно от правителството, а не от централната банка. Федералният резерв държи златни сертификати, съответстващи на стойността на резервите на Министерството на финансите, и в замяна кредитира правителството с долари. Това означава, че актуализирането на стойността на резервите в съответствие с днешните цени би освободило около 990 млрд. долара в хазната на Министерството на финансите.

Макар това да изглежда примамливо предвид ограниченията на правителството по отношение на тавана на дълга, то би имало всеобхватни последици за финансовата система, увеличавайки ликвидността и удължавайки разпродаването на натрупаните активи на Федералния резерв.

САЩ обаче не биха били първата страна, която прави това. Германия, Италия и Южна Африка са взимали решение да преоценят резервите си през последните десетилетия, както отбелязва в бележка от август икономист от Федералния резерв.

Малко над половината от златните резерви на САЩ се съхраняват в дълбоко хранилище в трезор до военната база на САЩ във Форт Нокс, щата Кентъки, където златото е било прехвърлено от Ню Йорк и Филаделфия през 30-те години на миналия век, отчасти за да бъде по-малко уязвимо от чуждестранни военни атаки през Атлантическия океан. Остатъкът е разпределен между хранилища в Уест Пойнт, Денвър и трезор на 24 метра под сградата на Федералния резерв в долната част на Манхатън.

Според данни на Министерството на финансите златните резерви на САЩ възлизат на около 261,5 млн. тройунции.

През февруари се разпространиха конспиративни теории, подхранени от коментарите на президента Доналд Тръмп и милиардера Илон Мъск, че златото, съхранявано във Форт Нокс, всъщност може да не се намира там.

„Ще отидем във Форт Нокс – легендарния Форт Нокс – за да се уверим, че златото е там“, заяви Тръмп по това време. „Ако златото не е там, ще бъдем много разстроени“, добави той.