S&P 500 затвори със спад след новите атаки на Тръмп срещу Китай

Борсовата сесия на Wall Street приключи със спадове на фона на възобновеното търговско напрежение между САЩ и Китай. Американският президент Доналд Тръмп разкритикува Пекин, че не купува соя от САЩ - коментар, който тласна индекса S&P 500 надолу, предаде CNBC.

Широкият пазарен показател спадна с 0,3% след изключително волатилен ден, в който първо се понижи с 1,5%, а след това се покачи с 0,4%. Технологичният измерител Nasdaq Composite се понижи с 0,9%, след като по-рано през деня отстъпи с 2%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average приключи с повишение от 0,4%.

Търговията започна на отрицателна територия, след като Китай засили контрола си върху глобалния транспорт, което допълнително нагнети напрежението в международната търговия. Страната наложи санкции срещу пет американски дъщерни компании на южнокорейската Hanwha Ocean, забранявайки на китайски организации и физически лица да правят бизнес с тях. Китайското правителство заяви, че тази стъпка има за цел да укрепи националната сигурност.

Американският министър на финансите Скот Бесънт каза пред Financial Times, че последните действия на Пекин показват икономическа слабост, добавяйки, че китайските лидери „искат да повлекат всички надолу със себе си“. Във вторник търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че дали ще бъде въведено допълнително мито от 100% за китайския внос, както по-рано заплаши Тръмп, ще зависи от следващите действия на азиатската държава.

Във вторник обаче Тръмп отново атакува Китай в социалната мрежа Truth Social, заявявайки, че отказът на страната да купува американска соя е „икономически враждебен акт“.

Индексът на волатилността Cboe (VIX) - наричан още „индексът на страха на Wall Street” - се повиши над нивото от петък, сигнализирайки за нарастваща тревожност сред инвеститорите, че няма да има лесно решение на търговския конфликт. Той достигна четиримесечен връх от над 22 пункта, преди да се върне на ниво около 20 пункта по-късно през деня.

Акциите на технологични гиганти като Nvidia останаха под натиск. Въпреки това силният старт на сезона на отчетите даде надежда, че фундаментите на икономиката остават стабилни. Акциите на Citigroup и Wells Fargo поскъпнаха съответно с 4,6% и 8,3% благодарение на по-добри от очакваните финансови резултати. JPMorgan и Goldman Sachs също надминаха прогнозите, но техните книжа поскъпнаха по-леко.

Търговското напрежение се засилва от края на миналата седмица, когато Тръмп заплаши да наложи ново мито от 100% върху китайски внос, което доведе до резки спадове на пазарите. В петък Dow Jones загуби над 800 пункта, а S&P 500 отчете най-големия си еднодневен спад от 10 април насам.

В неделя обаче американският държавен глава смекчи тона си, заявявайки в Truth Social: „Не се тревожете за Китай, всичко ще бъде наред.“

Това изявление доведе до силен подем на пазарите в понеделник.

„Все още не е ясно какъв ще е изходът от тази търговска ескалация между САЩ и Китай, и това е нещо, което пазарът се опитва да осмисли,“ коментира Роб Хауърт, старши стратег в U.S. Bank Wealth Management. „Това влияе на инвеститорските настроения сега, въпреки че днешните отчети показват, че финансовият сектор се представя добре, а потреблението остава стабилно“, добави той.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,028%, а тази по 30-годишните - до 4,628%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,2% до 99,068 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 1,77% до 62,2 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,61% до 58,53 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,68 на сто до цена от 4161,2 долара за тройунция.