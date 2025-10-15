IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Силният старт на сезона на отчетите окрили американските индекси*

Акциите на Bank of America поскъпват с 4%, а тези на Morgan Stanley - със 7%

17:14 | 15.10.25 г. 2
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Борсовата сесия на Wall Street започва с ръстове, след като поредица от по-силни от очакваното корпоративни отчети засенчиха опасенията около нарастващото търговско напрежение между САЩ и Китай, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,3%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,7%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 1%.

Акциите на Bank of America поскъпват с 4%, след като компанията отчете печалба и приходи за третото тримесечие, които надминаха очакванията на анализаторите, благодарение на силните приходи от инвестиционно банкиране. Morgan Stanley също публикува по-добри от прогнозираното резултати, което повиши цената на акциите ѝ със 7%.

Тези резултати следват след вълна от изненадващо позитивни отчети във вторник от Goldman Sachs, Wells Fargo и други банки.

Междувременно инвеститорите се подготвят за възможна допълнителна ескалация между двете най-големи икономики в света, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да спре търговията с готварско олио с Китай. Това негово изказване беше направено след като Пекин наложи санкции на американските подразделения на южнокорейски корабен гигант.

Все пак търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър прогнозира, че напрежението с Пекин ще започне да се успокоява след последните преговори.

На този фон ветеранът от Wall Street Арт Хоган предупреди, че спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането продължава да бъде предизвикателство за пазара.

„Колкото по-дълго продължи, толкова повече икономически щети ще нанесе. Това влияе на доверието“, каза главният пазарен стратег на B. Riley Wealth Management. „Сезонът на отчетите може да се окаже доста по-добър от очакваното с обичайния процент компании, които надминават прогнозите. Но не мисля, че това ще доведе до сериозен подем, докато не се стигне до възобновяване на работата на администрацията и няма повече яснота относно търговските ни отношения с Китай“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,007%, а тази по 30-годишните - до 4,599%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,18% до 98,866 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,61% до 62,77 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,75% до 59,14 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,92 на сто и се търгува на цена от 4201,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.

Последна актуализация: 17:09 | 15.10.25 г.
американски борси американски пазари
2
Алехандро
преди 1 час
Печалба на акция: 5,07 долара (очаквана 4,84 долара).Goldman Sachs (GS) отчита по-добри от очакваните резултатиПриходи: 15,18 милиарда долара (очаквани 14,13 милиарда долара);Печалба на акция: 12,25 долара (очаквана 11,02 долара).Citi (C) отчита по-добри от очакваните резултати. Приходи: 22,09 милиарда долара (очаквани: 21,05 милиарда долара);Печалба на акция: 2,24 долара (очаквана: 1,75 долара).Голям "балон", а?
1
Алехандро
преди 1 час
BlackRock (BLK) отчита по-добри от очакваните резултатиПриходи: 6,51 милиарда долара (очаквани 6,29 милиарда долара);Печалба на акция: 11,55 долара (очаквана 11,3 милиарда долара).Wells Fargo отчита по-добри от очакваните резултатиПриходи: 21,43 милиарда долара (очаквани 21,14 милиарда долара);Печалба на акция: 1,66 долара (очаквана 1,55 долара).JPMorgan (JPM) отчита по-добри от очакваните резултатиПриходи: 46,43 милиарда долара (очаквани 45,25 милиарда долара);
