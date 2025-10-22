Американските пазари започват сесията със спад след разочароващи отчети*

Основните щатски индекси започват сесията в сряда със спад, докато трейдърите оценяват новата порция корпоративни отчети, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отписва 120 пункта до 46 804,72 пункта. Широкият измерител S&P 500 е надолу с 0,27% до равнище от 6716,83 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite се понижава с 0,6% до ниво от 22 816,401 пункта.

Книжата на Netflix поевтиняват с 9%, след като компанията не отговори на очакванията за печалбата си. Тя се позова на спор с бразилските данъчни власти като основание за резултатите. Цената на акциите на Texas Instruments също е под натиск, като спада с 4%, след като новият ѝ отчет също беше по-слаб от очакванията. Прогнозите на компанията за полупроводници за четвъртото тримесечие също разочароваха.

На обратния полюс цената на акциите на Intuitive Surgical отбелязва силен ръст от 15% благодарение на силния ѝ отчет и приходи.

„Трейдърите изглеждат все по-нерешителни да тласнат нагоре фондовите пазари днес“, коментира Тиери Уизман, глобален стратег по валутните курсове в компанията Macquarie Group, в бележка. „Вероятно на фона на съобщенията, че резултатите от корпоративните отчети в САЩ за третото тримесечие са много по-добри от очакванията все още има известни притеснения относно прогнозите на ръководителите, тъй като сезонът на корпоративните отчети в САЩ се разширява, за да обхване повече акции и повече сектори“, допълва той.

„Освен това няколкото отчета на големи компании, публикувани преp нощта (например Netflix, Texas Instruments) са с песимистичен тон. Все пак фактът, че индексът S&P 500 остава близо до най-високата си стойност е доказателство за верността на двете положителни прогнози“, отбелязва Уизман.

Dow постигна рекордна сесия във вторник, като за кратко премина прага от 47 хил. пункта благодарение на силните отчети на Coca-Cola и 3M.

Но S&P 500 и Nasdaq изостанаха, след като президентът Доналд Тръмп коментира очакваната си среща следващата седмица с китайския президент Си Дзинпин. Той отбеляза, че тя „може би няма да се състои“.

Но инвеститорите се надяват, че следващите корпоративни отчети ще бъдат новият катализатор, от който американските акции се нуждаят, за да продължат да постигат ръстове. Днес се очаква отчетът на Tesla след края на търговията. Тя ще постави началото на очакваните с нетърпение отчети на компаниите от „Великолепната седморка“. Над три четвърти от компаниите от S&P 500, които са обявили резултатите си до момента, са надминали очакванията, сочат данни на FactSet.

Индексът на потребителските цени за септември се очаква в петък – още едно ключово събитие, което трейдърите ще следят тази седмица, особено защото публикуването на всички останали данни беше замразено по време на спирането на работата на правителството в САЩ. То навлезе н 22-ия си ден. Данните за инфлацията трябва да дадат на централните банкери повече информация преди предстоящото им заседание в края на октомври.

Пазарите очакват Федералният резерв да обяви понижение с четвърт пункт на основния си лихвен процент, последвано вероятно от още едно през декември.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа е на ниво от съответно 3,968% и 4,549%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, леко се понижава до 98,83 пункта. Еврото и паундът поскъпват до съответно 1,161 долара и 1,337 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняват леко до 151,77 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повишава за втори ден в сряда, с около 2%, подкрепена от надеждите за напредък по търговско споразумение на САЩ с Китай и Индия.

Фючърсите върху международни бенчмарк Брент прибавят 96 цента до 62,28 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI напредват с 95 цента до 58,19 долара за барел.

Американските фючърси върху златото се понижават за втори пореден ден, с 1,49%, до 4053,10 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 18,15 ч. българско време.