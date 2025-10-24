Цената на петрола се насочва към голям седмичен ръст*

Петролът се насочва към най-голямото си седмично ценово повишение от юни насам, след като санкциите на САЩ срещу големи руски производители разтърсиха пазара, повишавайки риска от прекъсвания в доставките и увеличено търсене на алтернативни сортове, предава Bloomberg.

В петък сортът Брент се търгува на ниво около 66 долара за барел, с ръст от близо 7% за седмицата, а West Texas Intermediate (WTI) е на цена малко под 62 долара.

Очаква се потокът на руски суров петрол към основния купувач Индия рязко да спадне след санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, а някои китайски държавни рафинерии вече са спрели покупките си.

Американските мерки бяха обявени в момент, когато глобалното предлагане на „черно злато“ се увеличава, а Русия има богат опит в заобикалянето на санкциите, наложени заради войната ѝ в Украйна. Министърът на петрола на Кувейт заяви, че Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) е готова да увеличи производството, ако това се наложи от търсенето, но предупреди за възможно повишение на цените.

Според източници, запознати с въпроса, китайските петролни гиганти оценяват ефекта от санкциите на САЩ и някои са спрели покупките на руски петрол, основно сорта ESPO. Американският президент Доналд Тръмп планира да обсъди търговията с „черно злато“ между Пекин и Москва със своя китайски колега Си Дзинпин на среща следващата седмица.

„Ключовият фактор през следващите седмици ще бъде какво ще се случи с данните за корабоплаването – ако видим признаци на внезапно спиране или рязко забавяне на руския експорт, можем със сигурност да очакваме нов скок в цените,“ коментира Робърт Рени, ръководител на отдела за стокови и въглеродни изследвания в Westpac Banking Corp.

Русия очаква удар върху бюджета си, но според източник, близък до Кремъл, страната ще използва своята мрежа от т.нар. „сенчест флот“, за да ограничи финансовото въздействие. „Роснефт“, ръководена от близкия до Владимир Путин Игор Сечин, и „Лукойл“ са двата най-големи производители на петрол в страната.

Тръмп дълго време избягваше да наказва Русия със санкции, но липсата на напредък по въпроса за Украйна доведе до рязък обрат. Междувременно Европейският съюз засили натиска върху Кремъл с нов пакет санкции, насочени към енергийната инфраструктура на Русия.

*Данните са актуални към 8:50 ч. българско време.