Китайските държавни рафинерии отказват покупки на руски петрол

Четири големи китайски държавни рафинерии - PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, са започали да отказват покупките на руски петрол заради санкциите на САЩ, съобщават източници на Ройтерс. Според тях мярката може и да е временна, но сега се наблюдава спад на търсенето.

Китай купува около 1,4 млн. барела руски петрол дневно и голяма част от купувачите са независими рафинерии и малки оператори.

По-рано източници на Bloomberg съобщиха, че индийските рафинерии ще ограничат покупките от "Роснефт" и "Лукойл" след наложените от САЩ санкции за двете компании. Американският президент Доналд Тръмп коментира преди дни, че има уверението, че Ню Делхи ще спре покупките заради допълнителните мита от 25%, с които е обложен вносът на индийски стоки в САЩ.

Според Bloomberg държавните рафинерии в Индия ще се съобразят с крайния срок, даден от САЩ, за прекратяване на договорите - 21 ноември.

Ройтерс отбелязва,че Китай е ограничил някои от покупките още преди дни, когато Великобритания въведе санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". ЕС не е въвел санкции срещу двете държави, но наложи ембарго на вноса на руски петрол в края на 2022 година. Според анализатори двете компании могат да влязат под европейски санкции с 20-ия пакет, който започва да се обсъжда от днес.

Индия и Китай са най-големите купувачи на руски петрол след началото на войната в Украйна. Целта на ограниченията, въведени от Запада, е да бъдат ограничени приходите в руския бюджет и така да бъде принудена Русия да спре да воюва и да разговаря за мир. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова изрази увереност, че новите мерки на САЩ и 19-ият пакет на ЕС няма да се отрази на руската икономика.

Според Bloomberg отказът от руски петрол от китайските рафинерии е донякъде изненадващ, тъй като Пекин е по-устойчив на мерките на Запада от Индия.

Русия може да се научи да заобикаля и тези санкции, но поне в краткосрочен план ще има намаление на приходите от петрол, пише ВВС. Британската обществена медия отбелязва, че досега руските компании успяват да намерят пропуски в режимите и да продължават да продават своята продукция. Един от начините е т.нар. "сенчеста флотилия" - стари петролни танкери, които доставят руския петрол, без да спазват ограниченията. Често те пътуват без да обявят дестинацията си, с изключени транспондери и без сключени надеждни застраховки.