Данните за по-ниската инфлация в САЩ спряха загубите на европейските фондови пазари

Данните за по-ниска от очакваното инфлация в САЩ успокоиха търговията в Европа и ограничиха загубите на водещите индекси на фондоивата търговия, отбелязва CNBC. Данните са единствените, които могат да бъдат публикувани при блокираната работа на американската администрация и показаха, че цените на потребителските стоки се повишават с 3% през септември.

Водещият Stoxx 600 добави 0,23% към стойността си и затвори седмицата на ниво от 575,76 пункта. Инвеститорите обърнаха внимание и на финансовите отчети за третото тримесечие и основно на автомобилните компании. Шведската компания Saab е една от най-добре представящите се компании в Европа на фона на съобщенията за покупката на поне 100 изтребителя на компанията от страна на Украйна. Акциите ѝ днес поскъпнаха с малко над 6% до 522,20 крони.

Германският DAX се повиши с 0,13% до 24 299,89 пункта, а във Франция САС 40 се промени незначително до 8225,63 пункта, но на червена територия. Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 се повиши с 0,7% до 9645,62 пункта.

Цената на петрола се насочва към значителен седмичен ръст (от около 7%) на фона на новите санкции на Запада срещу петролния сектор на Русия. Увеличението обаче се забавя в последните часове, като в началото на деня дори имаше периоди, в които пазарите регистрираха лек спад. Към края на европейската сесия сортът "Брент" достига цена от малко над 66 долара за барел, което е ръст от 0,7%.

Американският лек суров петрол (WTI)се търгува за 62 долара за барел, или повишение от 0,5 на сто.

На валутните пазари стойността на еврото достига 1,1621 долара. Британският паунд се разменя за 1,3291 долара за брой.

Цената на златото се повишава минимално - с 0,1% до 4150 долара за тройунция на фона на напрегнатата геополитическа обстановка.