Цената на петрола се насочва към пореден седмичен спад*

Цената на петрола се насочва към втори пореден седмичен спад, тъй като увеличаването на доставките по света засили притесненията за нарастващия излишък, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват до 64 долара за барел, но все още са напът да отбележат седмично поевтиняване от около 2%, докато тези върху West Texas Intermediate (WTI) се движат около 60 долара за барел.

Производството на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) леко се увеличи миналия месец, след като ключови членове възобновиха доставките, прибавяйки още към нарастващия добив в други държави, включително Бразилия и САЩ.

Брентът е поевтинял с близо 15% от началото на годината, а Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рекорден излишък през 2026 г.

Китай - вторият най-голям потребител на „черно злато“ в света - съобщи в петък, че вносът през октомври се е увеличил на годишна база, но темпът на натрупване на запаси вероятно ще се забави.

Все пак заплахите за доставките от Русия, която е втори по размер износител на петрол в света, донесоха известна подкрепа за пазара. Украйна засили атаките срещу енергийната инфраструктура на Москва, докато Вашингтон оказва допълнителен натиск, след като миналия месец наложи санкции върху двата най-големи производителя на страната, членка на ОПЕК+ - „Роснефт“ и „Лукойл“.

В тази връзка Министерството на финансите на САЩ съобщи, че няма да предостави лиценз на Gunvor Group за закупуване на международните операции на „Лукойл“, което доведе до оттегляне на офертата.

„Очаквам цените на петрола да продължат да се понижават заради изобилното предлагане“, коментира Вандана Хари, основател на базираната в Сингапур фирма за анализи Vanda Insights.. „Поевтиняването обаче няма да е по права линия, тъй като пазарът остава внимателен към ефекта от последните западни санкции срещу Русия“, добави тя.

Следващата седмица търговците ще очакват поредица от доклади, включително от МАЕ и ОПЕК, за да получат повече яснота за баланса между търсене и предлагане с наближаването на края на годината.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.