AMD повежда възстановяването на търговията в технологичния сектор в САЩ*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, подкрепени от възстановяване в технологичния сектор след разпродажбите от преходния ден, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,2%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се покачва с 0,3%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average достига нов рекорден връх, добавяйки 185 пункта или 0,4%.

Акциите на Advanced Micro Devices (AMD) поскъпват с над 6%, след като главният изпълнителен директор Лиса Сю заяви, че компанията очаква общият пазар за компоненти и системи за центрове за данни с изкуствен интелект (AI) да достигне 1 трлн. долара до 2030 г. Тя добави, че компанията ще отчете ускорен ръст на приходите благодарение на „ненаситното“ търсене на чипове за AI.

Цената на книжата на Nvidia се повишава с 0,7%, след като Foxconn, един от основните ѝ доставчици, отчете ръст от 17% на печалбата на годишна база. И Nvidia, и AMD бяха под натиск във вторник, като акциите им поевтиняха съответно с около 3% и над 2%. Тези движения отразяват несигурността сред инвеститорите, че оценките на технологичните акции може да са се изстреляли прекалено високо след последния им ръст.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,077%, а тази по 30-годишните - до 4,674%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,23% до 99,671 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 2,36% до 63,62 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,57% до 59,47 долара за барел.

По-рано днес Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) промени оценката си за световния петролен пазар през третото тримесечие от дефицит към излишък, тъй като производството в САЩ е надхвърлило очакванията, а самата организация е увеличила добива си. Според новия ѝ доклад глобалното производство на „черно злато“ е превишило търсенето с 500 хил. барела дневно през периода. Това контрастира с изчисления преди месец недостиг от 400 хил. барела дневно.

На този фон Международната агенция по енергетика (МАЕ) заяви в сряда, че световното търсене на „черно злато“ и газ може да нарасне до 2050 г., отклонявайки се от предишните си очаквания за бърз преход към по-чисти горива и прогнозирайки, че светът вероятно няма да успее да постигне климатичните си цели.

Златото поскъпва с 0,46 на сто и се търгува на цена от 4135,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.