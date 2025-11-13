Проучване: Всеки трети българин е загубил пари заради непроверени онлайн съвети

Една трета от българите са претърпели финансови загуби, след като са следвали непроверени онлайн съвети. Въпреки рисковете двама от петима души в страната се чувстват уверени в способността си да разпознават надеждна финансова информация в интернет. Това става ясно от проучване на Dynata по поръчка на финтех компанията Revolut сред 20 пазара, което показва как потребителите използват онлайн източници, за да създадат своето бъдещо финансово богатство, и как избират информацията, която им помага да увеличат парите си.

Един на всеки петима българи взема финансови решения въз основа на онлайн съвети

Почти 53% от анкетираните у нас признават, че вземат финансови решения, без да ги проверят с професионалист или надежден източник. 24% от запитаните правят това от време на време, 6% често, а 23% - рядко. В същото време останалият процент от българите заявяват, че никога не следват онлайн препоръки.

Жените (60%) са по-предпазливи, когато става въпрос за доверие в онлайн финансовите съветници, в сравнение с мъжете (36%) и избягват да следват този тип съвети, без да ги проверят. Освен това 33% от младите хора (на възраст 18-34 години) посочват, че понякога използват този вид препоръки с надеждата да увеличат средствата си. По-зрелите поколения, от друга страна, избягват да търсят или използват онлайн финансови консултации като вдъхновение да спестяват пари или да инвестират.

За 39% от българските респонденти основната пречка за следване на онлайн препоръки е страхът от измами. Други значителни притеснения сред анкетираните са пирамидалните схеми (42%) и преувеличените или подвеждащи твърдения (23%). Тези пречки варират в зависимост от възрастта и поколението.

30% от българските респонденти признават, че са загубили пари след онлайн съвети

В проучването на Dynata 30% от българите са заявили, че са загубили определена сума пари, след като са следвали онлайн съвети, като най-голям е делът на тези, които са загубили до 1000 евро - 19%. По отношение на финансовите съвети един на всеки пет респонденти е следвал онлайн препоръки без негативни резултати. От друга страна, 18% никога не са използвали препоръки от неизвестни онлайн източници. Освен това 22% са заявили, че никога не са инвестирали, търгували или търсили финансови съвети.

Налице е ясна разлика между половете, като мъжете проявяват по-голяма склонност към риск. 36% от тях потвърждават, че са следвали онлайн финансови препоръки, които са довели до загуба, макар че повечето (25%) са претърпели незначителни загуби под 1000 евро.

Парите се увеличават безопасно за клиентите, уверени в способността си да разпознават подвеждащи финансови съвети

Половината от общата извадка (50%) са уверени в способността си да разграничават достоверни и подвеждащи финансови съвети онлайн. Но най-често срещана е умерената увереност. Най-голямата част от анкетираните (40%) са отговорили, че са „донякъде уверени“ в способността си да разпознават финансови съвети. 42% от общата извадка посочват, че не са много или изобщо не са уверени в способността си да разграничават финансовите съвети.

Мъжете (56%) са по-уверени от жените (43%) в способността си да разграничават достоверните от подвеждащите финансови съвети в интернет. Дамите (53%) са малко по-склонни от мъжете (32%) да не са уверени изобщо или да не са много уверени, сочат още данните от проучването.