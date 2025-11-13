Европейските борси затвориха със спад в очакване на данни за икономиката на САЩ

Европейските борси отбелязаха спад в четвъртък, а инвеститорите насочиха вниманието си към ключови икономически данни след края на най-дългото спиране на работата на правителството в страната. Книжата на Siemens поевтиняха след разочароващ отчет, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,6% до 580,67 пункта. Той достигна рекорден връх по-рано през деня. Лондонският бенчмарк FTSE 100 отписа 1,05% и завърши деня на ниво от 9807,68 пункта. Германският DAX е надолу с 1,39% до равнище от 24 041,62 пункта. Френският CAC 40 отбеляза спад от 0,11% и завърши деня на ниво от 8232,49 пункта.

Късно в сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа законодателство за край на спирането на работата на правителството в САЩ, като откри пътя за федералните служби да възобновят събирането на ключови данни.

Докладът за работните места през септември вероятно ще бъде първият публикуван през идните дни. След като частни допитвания показаха пукнатини на пазара на труда, инвеститорите очакват Федералният резерв да понижи лихвите.

Промишленият сектор отписа 1,8%, а книжата на Siemens поевтиняха с 9,4 на сто, тъй като повишаването на прогнозата за ръста на продажбите в средносрочен план не успокои инвеститорите на фона на печалбата и разочарованието от перспективите за печалбата през следващата година. Компанията обяви планове да намали дела си в Siemens Healthineers.

Секторът на финансовите услуги отбеляза спад от 2,3%. Инвестиционната компания 3i Group отбеляза спад от 17,4% и записа най-лошия си ден в историята, след като съобщи, че ще бъде предпазлива в заделянето на капитал за нови инвестиции.

Технологичният сектор се понижи с 0,5%, а енергийните компании отписаха 1,2%.

В други развития на корпоративния фронт италианската компания за управление на активи Azimut отбеляза спад от 10,1%, след като съобщи, че проверка на Италианската централна банка е установила „значителни управленски и организационни пропуски“ в едно от подразделенията ѝ.

Книжата на датската фармацевтична компания Alk-Abello поскъпнаха с 11,5%, след като тя повиши прогнозата си за годишната печалба.

Цената на акциите на германската компания за здравни грижи Merck се повиши с 4,9%, след като обяви лек ръст на оперативната печалба през третото тримесечие, който надмина пазарните очаквания.

Книжата на производителя на скоростни кутии за танкове Renk поскъпнаха със 7,2%, след като той потвърди прогнозите за приходите и печалбата си през цялата година.

В макроикономически план публикувани данни показата, че икономиката на Великобритания е отбелязала съвсем лек ръст през третото тримесечие.

Междувременно промишленото производство в еврозоната е нараснало значително по-малко през септември от прогнозите на икономистите.