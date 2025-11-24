IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Възможна ли е корекция в цената на златото до 3700 долара за тройунция?

В по-дългосрочен план металът има потенциал за достигане нива около 5000 долара за тройунция, посочи Кристиян Фезелов, риск анализатор в "Капман Асет Мениджмънт",

12:02 | 24.11.25 г. 1
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

След резкия скок цената на златото се е стабилизирала на около 4000 долара за тройунция, но пазарът няма достатъчно „пара“, за да продължи движението нагоре. Това коментира Кристиян Фезелов, риск анализатор в "Капман Асет Мениджмънт", в предаването „Клуб Investor“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той допуска възможна корекция с още 10–15% до около 3700–3800 долара, след което златото би могло да акумулира енергия за ново покачване.

В по-дългосрочен план Фезелов вижда потенциал за достигане на нива около 5000 долара за тройунция, но уточнява, че точният хоризонт е невъзможен за прогнозиране.

По думите на анализатора двигател на пазарите в момента е изкуственият интелект. Nvidia вече има пазарна капитализация от порядъка на няколко трилиона долара, а останалите компании от Великолепната седморка също са в много добра форма – с огромни кешови запаси и мащабни инвестиционни планове.

„Следващата голяма вълна ще бъде в центровете за данни. В момента около тях се изгражда отделна инфраструктура, защото стана ясно, че за мощните центрове, нужни на изкуствения интелект, е необходимо самостоятелно енергозахранване“, посочи Фезелов.

Относно криптопазара събеседника отбеляза, че в кратък период цената на биткойна е паднала от нива около 125 хил. долара до приблизително 82 хил. долара, като на практика е изтрит целият растеж от предходната година, а пазарната капитализация на сектора е върната поне с година назад. Той посочва, че „няколко трилиона“ долара пазарна стойност са били заличени.

Тази корекция не е изолирана –тя е пряко свързана с неяснотата около Федералния резерв и цялостното състояние на американската икономика. Неяснотата по отношение на лихвите и стимулиращите мерки се е превърнала в капката, която е обърнала пазара, коментира гостът.

„Светът става все по-фрагментиран, с множество рискови точки, но и с редица възможности – за технологиите, за оръжейните компании, за златото и за инвеститорите, които внимателно следят „подводните течения“ на пазарите“, коментира гостът.

Последна актуализация: 12:03 | 24.11.25 г.
цена на златото Клуб Investo пазари
напиши коментар
Коментари

Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Да, възможна е корекция при златото. Но колко е вероятна? При положение, че централните банки по света го трупат, както и дребните инветитори, запазвайки стойнистта на парите си и спасявайки се от инфлационния фиат. Или си мислите, ше парите ще поскъпват, тоест, златото ще пада? При цялото свръхзадлъжняване по света и инфлацията? А оня скам шиткойна изобщо защо го слагате в статия за златото?!
Финанси виж още