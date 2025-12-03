Европейските пазари приключиха сесията на положителна територия

Европейските пазари затвориха на зелено в сряда, предаде CNBC. Паневропейският индекс Stoxx 600 се покачи с 0,08% до 576,13 пункта, а лондонският бенчмарк FTSE нарасна с 0,1% до 9692,07 пункта.

Германският показател DAX напредна с 0,12% до ниво от 23 682,45 пункта, а френският измерител САС 40 – с 0,16% до ниво от 8087,42 пункта.

По-рано днес Zara и другите марки на Inditex отчетоха силни резултати за деветмесечието. Компанията обяви 10,6% ръст на продажбите в периода 1 ноември - 1 декември спрямо същия период на 2024 г. Акциите ѝ поскъпнаха с над 10%.

За тримесечието продажбите на компанията са се увеличили с 8,4% до 9,8 млрд. евро, показаха още данни от сряда. Въпреки това акциите на Inditex, търгувани в Мадрид, изостават от Stoxx 600 от началото на годината, поевтинявайки с почти 7% заради конкуренцията от китайските брандове Shein и Temu.

На този фон книжата на Hugo Boss поевтиняха с 10%, след като компанията актуализира прогнозата си в рамките на стратегическо преструктуриране, което трябва да „прокара път към растеж“. Компанията прогнозира спад на продажбите в краткосрочен план.

Акциите на Airbus, листнати във Франкфурт, поскъпнаха с 4,5%. Компанията намали целта си за доставки на самолети поради „проблем с качеството, който засяга панелите на фюзелажа при моделите A320“. Очакваните доставки за 2025 г. са 790 самолета - с 30 по-малко от предходните прогнози.

Цената на книжата на Stellantis се покачи с 8%, след като швейцарската банка UBS повиши рейтинга им до „Купувай“ и препоръча инвеститорите да заложат на „американското завръщане“ на компанията.

UBS прогнозира възстановяване на пазарния дял през 2026 г., подкрепено от облекчени американски екостандарти и вътрешни разходни съкращения.