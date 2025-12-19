Акциите на Oracle повеждат индекса Nasdaq нагоре*

Технологичният индекс Nasdaq се повишава в петък, подкрепен от акциите на Oracle, докато търговията с акции, свързани с изкуствения интелект (AI), се опитва да си върне стабилността след скорошната волатилност, предава CNBC.

Бенчмаркът нараства с 0,5%, докато широкият пазарен показател S&P 500 и индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавят по 0,4%.

Акциите на Oracle поскъпват с над 5%, след като TikTok се съгласи на създаването на ново съвместно дружество в САЩ, в което участват софтуерният гигант и инвестиционният фонд Silver Lake и което ще поеме контрола над дейността на приложението в страната.

Цената нак нижата на любимеца на инвеститорите Nvidia са нагоре с 2%, след като Ройтерс съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп преразглежда възможността компанията да продава своите усъвършенствани AI чипове на Китай. По-рано този месец държавният глава заяви, че ще позволи на Nvidia да доставя своите AI чипове H200 на „одобрени клиенти“ в страната.

Цената на акциите на Micron Technology продължава ръста си от предходната сесия, нараствайки с над 4%. В четвъртък тя скочи с 10%, след като компанията даде силна прогноза за приходите през текущото тримесечие, заявявайки, че „търсенето е значително по-високо от предлагането в обозримо бъдеще“. Резултатите успокоиха инвеститорите след последните сесии, белязани от тревоги около AI търговията, която сега изглежда готова да приключи годината силно.

Въпреки това акциите на компаниите за полупроводници остават с около 8% под своите ценови върхове.

„Значимостта и моментът на възвръщаемостта от инвестициите в AI остават несигурни“, казва Магдалена Окампо, пазарен стратег в Principal Asset Management. „Въпреки това намаленията на лихвените проценти от Федералния резерв и намаляването на търговската несигурност, в комбинация с разходите за AI като нов двигател на растежа, сочат към по-благоприятна макроикономическа среда през 2026 г. Резултатът може да бъде подем на акциите, който да се разшири от шепа доминиращи AI лидери към по-широка група, особено компании с реални ползи от внедряването на технологията“, добавя тя.

През тази седмица S&P 500 и Dow Jones са надолу съответно с около 0,8% и 1%, докато Nasdaq е спаднал с 0,8%.

Междувременно акциите на Nike поевтиняха с над 11%, след като спортният гигант отчете спад на приходите на пазара в Голям Китай през второто фискално тримесечие. Компанията също така усеща натиска от увеличените мита, като отчита негативен ефект върху брутните си маржове.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,149%, а тази по 30-годишните - до 4,825%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,1% до 98,523 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,74% до 60,26 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,45% до 56,4 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,8 на сто и се търгува на цена от 4361 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.