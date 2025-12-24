Европейските пазари приключват съкратената търговска сесия без вълнения

Водещият европейски индекс Stoxx 600 напредна минимално в празнична съкратена търговия в сряда, съобщава CNBC.

Измерителят приключи с нов рекорд търговията във вторник, подкрепен от книжата на листнатата в Копенхаген Novo Nordisk, която получи регулаторно одобрение в САЩ за първото си GLP-1 хапче. Акциите на фармацевтичния гигант продължиха да поскъпват и в сряда, приключвайки търговията с ръст от 9,2%.

Френският измерител CAC 40 приключи почти без изменения, докато британският FTSE 100 изтри 0,2%.

Фармацевтичната компания от Франция Sanofi обяви във вторник, че придобива американската Dynavax в сделка за 2,2 млрд. долара. Акциите на купувача поевтиняха с 0,7% в сряда.

На червено бяха и книжата на Puma. Те поевтиняха с близо 1,6%, след като германският производител на спортни стоки обяви, че взима мостов заем за 500 млн. евро и 108 млн. евро под формата на кредит на 18 декември и бе обект на слухове за придобиване по-рано през месеца.

Търговията се случва на фона на покачващото се политическо напрежение между Европейския съюз и САЩ, след като администрацията на Доналд Тръмп обяви санкции срещу бившия еврокомисар Тиери Брьотон – един от архитектите на европейския закон за дигиталните услуги, и четирима други души за опит да накарат американските технологични компании да контролират политическите изказвания на своите платформи.

По-късно през деня говорител на блока заяви: "Ако е необходимо, ще реагираме бързо и решително, за да защитим нашата регулаторна автономия срещу необосновани мерки".