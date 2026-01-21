Европейските борси поеха в различни посоки след речта на Тръмп в Давос

Европейските борси приключиха търговията в сряда разнопосочно след речта на президента на САЩ Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, тъй като перспективата за търговска война между ЕС и САЩ натежа върху нагласите на инвеститорите, пише CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 записа минимален спад, като ограничи по-ранните загуби, а борсите в региона и отделните сектори поеха в различни посоки.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 прибави 0,11% до ниво от 10 138,09 пункта. Френският CAC 40 напредна с 0,08% и завърши деня на равнище от 8069,17 пункта. Германският DAX отписа 0,58% и е на ниво от 24 560,98 пункта.

Тръмп говори пред Световния икономически форум и повтори желанието си за анексиране на Гренландия, като призова за „незабавни преговори“ за придобиване на арктическата територия, но заяви, че засега „няма да използва сила“. Той също така нападна канадския премиер Марк Карни, бившия президент на САЩ Джо Байдън и председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, като заяви пред присъстващите, че „САЩ държат целия свят над водата“.

Малко след края на речта му евродепутатите заявиха, че са спрели одобрението на търговското споразумение между ЕС и САЩ, постигнато миналата година.

Бернд Ланге, председател на комисията по международна търговия към Европейския парламент, заяви на пресконференция в Страсбург, че заплахите от мита са „атака“ срещу икономическия и териториален суверенитет на ЕС.

Тръмп заплаши с нови мита редица европейски страни, ако блокират стремежа му да превземе Гренландия. Агресивната му реторика за необходимостта САЩ да вземат Гренландия, полуавтономна датска територия, под контрола на Вашингтон и последвалите заплахи за мита доведоха да разпродажби на глобални активи във вторник и повдигнаха въпроси за повторната поява на т. нар. търговия „Продай Америка“, която се появи за първи път след съобщенията в т. нар. от Тръмп Ден на освобождението миналата година.

По време на Световния икономически форум в Давос председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече предложенията за Тръмп за нови мита „грешка“, която ще тласне Европа и САЩ към „опасна низходяща спирала“.

„Отговорът ни ще бъде твърд, единен и пропорционален“, заяви тя и повтори, че ЕС е „напълно солидарен“ с Гренландия и Дания.

Индексът на основните суровини в Stoxx 600 беше сред големите отличници в сряда, като минните компании завършиха сесията с ръст от 3,7%. Книжата на Anglo American поскъпнаха с 4,6%, а тези на Rio Tinto напреднаха с 5%. Цената на акциите на Glencore се повиши с 3,7%.

В макроикономически план публикувани в сряда данни показаха, че инфлацията във Великобритания се е ускорила до 3,4% през декември, което е над прогнозите за 3,3% на икономисти, участвали в допитване на Ройтерс.

Доходността по 10-годишните британски държавни ценни книжа остана непроменена към следобедните часове на деня, а британският паунд запази курса си спрямо американския долар и еврото.