S&P 500 постигна ръст в очакване на натоварена седмица на отчетите

S&P 500 постигна ръст в понеделник, а трейдърите наблюдаваха политическите развития и се подготвяха за голяма седмица на ключови отчети, както и за поредното решение за лихвите на Федералния резерв, предава CNBC.

Широкият измерител напредна с 0,5% до ниво от 6950,23 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 313,69 пункта и завърши деня на равнище от 49 412,40 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite прибави 0,43% до ниво от 23 601,36 пункта.

Технологичният индекс беше подкрепен от ръстовете с около 3%, 2% и 1% при съответно Apple, Meta Platforms и Microsoft преди отчетите им по-късно тази седмица.

През уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи мито от 100% върху стоки, идващи в САЩ от Канада, ако страната сключи търговско споразумение с Китай. Канадският премиер Марк Карни заяви в отговор, че Отава „няма намерение“ да сключва споразумение за свободна търговия с Пекин.

„Положението остава много променливо. Никой не изглежда особено притеснен, че заплахата на Тръмп да наложи мито от 100% на Канада ще се осъществи (особено като се има предвид, че канадски официални представители, включително Карни, настояват, че страната не води преговори по споразумение за свободна търговия с Китай), но постоянното размахване на вносни мита като средство за натиск върху съюзниците все пак бавно подкопава нагласите“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge.

Инвеститорите следят Вашингтон, след като нарастващото възмущение заради застрелването на втори американски гражданин в Минесота от служители на имиграционните служби този месец предизвика опасения от възможно спиране на работата на американското правителство. Редица сенатори от Демократическата партия заявиха, че няма да подкрепят пакет от мерки за финансиране в размер на 1,2 трлн. долара, ако той включва сума за Министерството на вътрешната сигурност.

Но източник, близък до ръководителите на републиканците в Сената, заяви, че финансирането за министерството няма да бъде премахнато.

Цената на златото отбеляза силен ръст в понеделник, тъй като инвеститорите потърсиха безопасност на фона на нарастващите политически и фискални рискове, като цената на метала достигна нов исторически връх и за кратко премина границата от 5100 долара за тройунция. Към края на търговията в САЩ американските фючърси върху златото с доставка за февруари поскъпнаха с 2,1% до 5087 долара за тройунция.

„Независимо от голямата геополитическа несигурност и несигурността, свързана с политиките, потребителите все още изглежда са в добра форма и продължават да харчат пари, а компаниите изглежда се справят добре с постигането на рентабилност и продължават да инвестират тези печалби в изкуствен интелект и други инструменти на производителността“, коментира Том Хайнлин, национален инвестиционен стратег в Bank Asset Management Group.

Над 90 компании от S&P 500 трябва да обявят отчетите си тази седмица. Някои от компаниите от „Великолепната седморка“ също ще публикуват резултатите си, като Meta, Tesla и Microsoft ще го направят в сряда, а Apple – в четвъртък. До момента сезонът на отчетите е силен, като 76% от компаниите, които са публикували отчетите си, са надминали очакванията, сочат данни на FactSet.

Но някои акции претърпяха загуби този сезон, въпреки че компаниите надминаха очакванията като Intel и Netflix.

В макроикономически план Фед трябва да обяви първото си решение за лихвените проценти за годината в сряда. Макар че се очаква централната банка да запази непроменена основната си лихва, пазарът ще наблюдава за признаци кога представителите ѝ ще намалят лихвите. Трейдърите очакват две понижения с четвърт процентен пункт до края на 2026 г., показва CME FedWatch Tool.

S&P 500 се понижи с около 0,4% миналата седмица и записа втория си пореден седмичен спад.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,213% и 4,802%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, отписа 0,53% до 97,08 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха до съответно 1,187 долара и 1,367 долара.

На стоковите пазари цените на петрола отбелязаха лек спад, след като нараснаха с над 2% предходната сесия, тъй като инвеститорите оценяваха последиците за добива на суров петрол в САЩ от области, които бяха обхванати от зимните бури. Те са под влиянието и на всяко напрежение между САЩ и Иран.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняха с 29 цента до 65,59 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI отписаха 44 цента и са на ниво от 60,63 долара за барел.