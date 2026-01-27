Акциите на технологичните гиганти тласнаха S&P 500 към нов рекорд

Широкият пазарен показател S&P 500 достигна нов рекорд във вторник, подпомогнат от подема при големите технологични компании, докато трейдърите очакват тримесечните отчети на водещите имена от сектора, предаде CNBC. Инвеститорите очакват и първото за годината решение за лихвите проценти на Федералния резерв, което ще бъде обявено в сряда.

Бенчмаркът отбеляза ръст от 0,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се покачи с 0,9%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се отдръпна от тенденцията, понижавайки се с 0,8%, главно поради поевтиняването на акциите на UnitedHealth.

Книжата на Apple поскъпнаха с над 1%, а тези на Microsoft – с повече от 2%.

Очаква се повече от 90 компании от S&P 500 да обявят финансовите си резултати до края на седмицата. Част от компаниите от „Великолепната седморка“ - Meta Platforms, Microsoft и Tesla – ще публикуват отчетите си в сряда. Тримесечният доклад на Apple ще бъде оповестен в четвъртък.

„Всички следят всичко, което дава представа за изкуствения интелект (AI)“, казва Томас Мартин, старши портфолио мениджър в Globalt Investments. Според него инвеститорите ще се фокусират върху нивата на капиталовите разходи на компаниите и всичко, свързано с монетизацията на изкуствения интелект.

Притесненията около високите оценки засегнаха акциите на ключови имена в търговията с изкуствен интелект към края на миналата година, което се отрази на по-широкия пазар. Мартин счита, че макар да остават въпроси около технологията, като например възвръщаемостта на инвестициите, интересът на инвеститорите ще продължи - поне през следващите няколко години.

Тази седмица предстои първото решение на Фед по паричната политика за годината. Очаква се той да запази основния си лихвен процент в целевия диапазон от 3,5% до 3,75%, но трейдърите ще търсят улики за това кога може да дойдат бъдещите намаления.

Инвеститорите все още предполагат, че до края на 2026 г. може да бъдат извършени две понижения с по четвърт процентен пункт.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,233%, а тази по 30-годишните - до 4,844%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 1,26% до 95,815 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 2,97% до 67,54 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 3% до 62,45 долара за барел.

Златото поскъпна с 2,03 на сто до цена от 5185,8 долара за тройунция.