Петролът продължава да поскъпва на фона на напрежението в Иран и слабия долар*

Цената на петрола продължава да се покачва в сряда, докато трейдърите оценяват подновените заплахи на американския президент Доналд Тръмп срещу Иран, а по-слабият долар повишава привлекателността на суровините, ценообразувани в американската валута, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,47% до 67,89 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,56% до 62,74 долара за барел.

Тръмп отново заяви във вторник, че „голяма армада“ се е насочила към Близкия изток, добавяйки, че се надява да не се наложи САЩ да я използват.

Фокусът на американския президент върху Иран следва репресиите на ислямския режим спрямо протестите срещу правителството на аятолах Али Хаменей и доведе до известна рискова премия в цените на петрола. Фючърсите започнаха годината на силна основа въпреки прогнозите за излишък, докато Организацията на страните производители на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) и други държави увеличават добива.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, спадна до най-ниското си ниво за почти четири години във вторник, след като Доналд Тръмп заяви, че не се притеснява от отслабването на валутата. Спадът беше подхранен от неговата непредсказуема политика, включително заплахите да превземе Гренландия и натиска върху Федералния резерв.

„Разпродажбата на американския долар дава тласък на петрола, заедно с продължаващите опасения относно Иран“, отбеляза Уорън Патерсън, ръководител на отдела за стратегия за суровините в ING Groep NV в Сингапур. Според него това поставя под въпрос широко разпространеното притеснение за излишък.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.