Поевтиняването на технологичните акции повлича американските индекси надолу*

Последната борсова сесия на Wall Street за месеца започва със спадове на фона на поевтиняването на технологичните акции, въпреки че инвеститорите до голяма степен одобриха избора на президента Доналд Тръмп Кевин Уорш да е следващият председател на Федералния резерв, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 спада с 0,2%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се понижава с 0,4%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average е надолу с 0,3%.

„Познавам Кевин от дълго време и нямам никакво съмнение, че той ще остане в историята като един от най-великите председатели на Федералния резерв, а може би и най-добрият“, написа президентът в социалната си мрежа Truth Social.

Изборът на Уорш вероятно ще успокои поне част от страховете за независимостта на Фед благодарение на опита му в Управителния съвет на централната банка и понякога твърдата му позиция в борбата срещу инфлацията. Макар че вероятно ще настоява за по-ниски лихви в краткосрочен план, както иска Тръмп, финансовите пазари го възприемат като човек, който не винаги ще следва указанията на президента и ще поддържа доверието в паричната политика.

„Номинацията на Кевин Уорш за председател на Фед е точно това, на което инвеститорите се надяваха, тъй като той е стабилен, добре познат в пазарните среди и се очаква да запази независимостта на централната банка, което е от решаващо значение за пазарите“, заяви Ричард Саперщайн, главен инвестиционен директор на Treasury Partners. „Най-важното е, че Уорш няма да срещне много препятствия, когато дойде моментът да бъде утвърден от Сената“, смята той.

Акциите на Apple поевтиняват, въпреки че компанията надмина очакванията за печалбата и приходите за първото фискално тримесечие, подпомогната от значителния ръст в продажбите на iPhone. Цената на книжата на KLA Corp спада с 8% на фона на по-слабите прогнози за следващите месеци.

В същото време акциите на компанията за съхранение на данни Sandisk поскъпват с 22% след публикуването на силни прогнози.

„Тази седмица донесе първата вълна от силни отчети в технологичния сектор, като инвеститорите се фокусираха върху резултатите, прогнозите и разходите за изкуствен интелект (AI) като ключов фактор за пазара. Според нас се очертава ясна тенденция“, каза Анджело Куркафас, старши глобален инвестиционен стратег в Edward Jones.

„Компаниите увеличават разходите за инфраструктура, свързана с изкуствен интелект, а пазарите възнаграждават онези, които могат да превърнат тези инвестиции в печалби“, добави той. „Фирмите без ясна стратегия за монетизация са подложени на по-голям контрол.“

Експертът посочи, че макар да се очаква технологичният сектор да продължи да отбелязва силен ръст на печалбите, той се забавя в сравнение с предишните тримесечия, докато други сектори ускоряват темпа си на растеж. Това развитие подкрепя „това, което смятаме за ключовата тема на тази година: разширяване на пазарното лидерство“, каза Куркафас.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,245%, а тази по 30-годишните - до 4,88%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,37% до 96,638 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,11% до 70,79 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,5 до 65,75 долара за барел.

Златото поевтинява с 4,52 на сто и се търгува на цена от 5078,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.