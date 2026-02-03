Рей Далио предупреди, че светът е „на ръба“ на капиталова война

Легендарният инвеститор Рей Далио предупреди във вторник, че светът е „на ръба“ на капиталова война, на фона на напрегнатите геополитически отношения и нестабилните капиталови пазари.

В интервю за CNBC на сцената на Световния форум на правителствата в Дубай Далио заяви, че сме на прага на капиталова война – когато парите се използват като оръжие чрез мерки като търговско ембарго, блокиране на достъпа до капиталовите пазари или използване на дълговете като лост за влияние.

„На ръба сме“, каза Далио. „Това не означава, че сме в нея, но означава, че сме доста близо до [капиталова война] и би било много лесно да преминем границата към капиталова война, защото има взаимни страхове.“

Той посочи неотдавнашното ескалиране на напрежението около натиска на администрацията на Доналд Тръмп да постави Гренландия под американски контрол.

Далио предупреди за „страх“ сред европейските притежатели на активи, деноминирани в щатски долари, че могат да бъдат санкционирани, и че „може да има взаимен страх от страна на Съединените щати, че няма да могат да получат капитала или да не получат покупката [от Европа]“, каза той.

Европейските инвеститори формират 80% от чуждестранните покупки на американски държавни облигации в периода между април и ноември, сочи проучване на Citi, цитирано от Ройтерс.

„Капиталът, парите, имат значение“, заяви Далио във вторник. „Днес наблюдаваме капиталов контрол по целия свят и не е ясно кой ще го изпита. Така че сме на ръба – това не означава, че сме в капиталова война сега, но означава, че това е логично притеснение.“

Откакто се върна в Белия дом миналата година, американският президент Доналд Тръмп наложи – и отмени – редица наказателни мита върху търговски партньори и политически противници. Тези решения предизвикаха нестабилност на финансовите пазари.

Далио отбеляза, че исторически погледнато, капиталовите войни са били съпроводени от мерки като валутен и капиталов контрол, и добави, че редица институции като суверенни фондове и централни банки вече трупат „резерви“, за да се подготвят за такъв контрол.

В исторически план, коментира инвеститорът, капиталовите войни са се развивали около „големи конфликти“. В навечерието на влизането на САЩ във Втората световна война, дава пример той, САЩ наложиха санкции на Япония в ескалация на „спорните отношения“ между двете страни.

„Може да си представим аналогична ситуация тук, в днешния свят, между Китай и САЩ. Това дори е било обсъждано от лидери на различни страни относно зависимостта на САЩ и Европа – защото обратното на търговския дефицит е капиталът, и капиталът може да бъде използван като оръжие.“

Златото остава най-добрата защита

Въпреки напрежението златото все още е най-доброто място за съхранение на пари, заяви Далио след историческите разпродажби, които доведоха до поевтиняване на ценните метали. Към вторник златото и среброто показаха признаци на възстановяване.

„Това не се променя от ден на ден“, каза той, попитан дали последните ценови колебания не под въпрос статуса на златото като най-безопасното място за съхранение на капитал.

„Златото е по-скъпо с около 65% в сравнение с година по-рано и е поевтиняло с около 16% спрямо най-високата си стойност. Мисля, че хората правят грешката да си мислят: „Дали цената ще продължи да се покачва и спада и дали трябва да купя?“, коментира Далио.

„Вместо това може би централните банки, правителствата или суверенните фондове трябва да кажат какъв процент от портфейла ми трябва да бъде в злато и да запазя определен процент, защото то е много ефективен диверсификатор за други слаби части от портфейла.“

„Тъй като златото е диверсификатор, когато настъпят лоши времена, то се представя изключително добре, а когато добрите времена са благоприятни, не толкова добре, но то е ефективен диверсификатор“, добави Далио. „Бих казал, че най-важното е да имате добре диверсифициран портфейл.“