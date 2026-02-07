Китай продължава покупките на злато въпреки волатилността на пазара

Китайската централна банка удължи серията си от покупки на злато до 15 месеца, подчертавайки устойчивото официално търсене, докато рекордния подем при цената на благородния метал беше засегнат от рязкото разпродаване на пазара в края на миналия месец, предава Bloomberg.

Златото, държано от финансовата институция, се е увеличило с 40 хил. тройунции миналия месец, според данни, публикувани в събота. Тя започна последния си цикъл на закупуване на ценния метал през ноември 2024 г.

Вълни от спекулативен интерес изтласкаха цените на златото и среброто до поредни върхове през януари, преди историческия спад в края на месеца. Оттогава цените отбелязаха частично възстановяване, въпреки че пазарите остават нестабилни, тъй като инвеститорите преоценяват позициите си след спада.

Според Световния съвет по златото (WGC) покупките на централните банки по света - ключов структурен стълб на пазара - са се увеличили през последното тримесечие на 2025 г., като за цялата година са достигнали над 860 тона. Въпреки че това е по-малко от отчетените над 1000 тона, придобити годишно през последните три години, според WGC търсенето вероятно ще остане високо, което ще засили ролята на златото в официалните резерви.