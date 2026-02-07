IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Китай продължава покупките на злато въпреки волатилността на пазара

Златото, държано от финансовата институция, се е увеличило с 40 хил. тройунции миналия месец, според данни, публикувани в събота

14:00 | 07.02.26 г. 11
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Китайската централна банка удължи серията си от покупки на злато до 15 месеца, подчертавайки устойчивото официално търсене, докато рекордния подем при цената на благородния метал беше засегнат от рязкото разпродаване на пазара в края на миналия месец, предава Bloomberg.

Златото, държано от финансовата институция, се е увеличило с 40 хил. тройунции миналия месец, според данни, публикувани в събота. Тя започна последния си цикъл на закупуване на ценния метал през ноември 2024 г.

Вълни от спекулативен интерес изтласкаха цените на златото и среброто до поредни върхове през януари, преди историческия спад в края на месеца. Оттогава цените отбелязаха частично възстановяване, въпреки че пазарите остават нестабилни, тъй като инвеститорите преоценяват позициите си след спада.

Свързани статии

Според Световния съвет по златото (WGC) покупките на централните банки по света - ключов структурен стълб на пазара - са се увеличили през последното тримесечие на 2025 г., като за цялата година са достигнали над 860 тона. Въпреки че това е по-малко от отчетените над 1000 тона, придобити годишно през последните три години, според WGC търсенето вероятно ще остане високо, което ще засили ролята на златото в официалните резерви.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:26 | 07.02.26 г.
политика на централните банки политика на китайската централна банка
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
11
rate up comment 4 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 26 минути
До: Скъсана_Ушанка...ха ха ха Ами обясних но ти и в сайта не можеш да се ориентираш. Прочети пост от 4 до 9 , намира се под твоя последен коментар. Или пък просто си прочел но не разбираш, това е по вероятно. Няма страшно не може да разбираме от всичко, въпреки че всеки българин уж разбира от всичко. Вуе, и БНБ купува злато ама нищо не се е променило пак сме най бедната страна в ЕС.хаха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
10
rate up comment 2 rate down comment 5
Скъсана_Ушанка
преди 34 минути
Ето го беее... :))) Айде, Коче, обясни им на китайците колко не са в час, ама ако може в не повепе от 5-6 поста... :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 7 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 1 час
До: Скъсана_Ушанка.."Купуват злато, за да обърнат всичкия фиат, койтп имат и да запазят стойността му. Банката става мкого по-ликвидна, независима и хеджирана по този начин." Хахаха а това ти изречение говори за твоята "компетенция" по въпроса.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 8 rate down comment 2
Az_Kocho
преди 2 часа
До: Скъсана ..най-големи притежатели на злато не са променяли своите златни запаси от поне 20 години.САЩ: 8 133 тона, Германия: 3 352 тона,Италия: 2 452 тона, Франция: 2 437.Но имаше много движение под челната четворка, особено с Русия и Китай, които сега са 5 и 6 по големина.:Русия: 2333 тона,Китай: 2280 тона.По-малките притежатели са добавили големи количества злато през 2024 г., като например Полша, Индия, Киргизстан, Узбекистан. По малките наваксват разликата. Големите не се интересуват
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 8 rate down comment 2
Az_Kocho
преди 2 часа
Валутите на страните от БРИКС, с изключение на китайския юан (RMB), се сринаха или се сринаха спрямо щатския долар. Ако една компания иска да получава заплащане в една от тези валути, добре. Дори и котайската банка има нужда от Фиат защото никой янамла ме търгува със злато а с Фиат. Златото служи за запълване на резерва и.То НЕ е валута и следователно не е валутен актив.Златото е резервен актив Кога ще си платиш курса по икономика .алячо? Хахах
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 7 rate down comment 3
Az_Kocho
преди 2 часа
До: Скъсана_Ушанка тук съм г-филолог. Да поясня, "евтина, за да симулира износа" СТИМУЛИРА се казва другото има другo значение хаха.Няма никакво значение за САЩ или щатския долар какви валути използват компаниите, за да плащат за стоки, независимо дали е трансгранично или местно. Никой не се интересува каква валута използва компания в Китай, за да купува стоки от компания в Бразилия или Русия. Просто няма значение. Те посочват валутата в договора си за продажба и това е всичко. Има значение, а
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 12 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 2 часа
Далеч след щатския долар и еврото, най-големите валути по дял:Японска йена, 5,8% Британски паунд, 5,0% Всички други валути взети заедно, 4,5%Канадски долар, 2,7% Австралийски долар, 2,3% Китайски юан, 2,2% Швейцарски франк, 0,2 пр.Едва ли ще доживеем да видим пълният край на долара но ти се надявай хахах
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 16 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 2 часа
До: Bobo11....делът на долара като световма резервни валута намалява до 56.9%, НО той все още е най-голямата резервна валута, тъй като всички останали валути взети заедно тежат колкото него.Делът на еврото, скочи до 21,1%.Китай е втората по големина икономика в света, но валутата му играе само малка роля като резервна валута. И от 2022 г. насам тя губи позиции спрямо щатския долар и други валути.Далеч след щатския долар и еврото, най-големите валути по дял:. Японска йена, 5,8%
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 10 rate down comment 17
Скъсана_Ушанка
преди 4 часа
До: Bobo11 Никога държаеа няма да пусне повече валута, обезпечена със злато. А и за държава, като Китай, е изгодно валутата им да е слаба / евтина, за да симулира износа, а не им трябва силна такава. Купуват злато, за да обърнат всичкия фиат, койтп имат и да запазят стойността му. Банката става мкого по-ликвидна, независима и хеджирана по този начин.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 10 rate down comment 15
Скъсана_Ушанка
преди 4 часа
Къде е Кочу Монолога да им обясни колко са глуyпави?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още