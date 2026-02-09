Лесните пари в Китай се насочват към металите заради изоставането на реалната икономика

Китайските спекуланти, които разполагат с парични средства, но нямат толкова опции за инвестиции, стимулират ралито на световните цени на металите. Това подчертава колко трудно е за властите да насочат капитала към реалната икономика, пише Bloomberg.

Международните цени на базовите и благородните метали, които са силно обвързани с търсенето от страна на най-големия купувач в света, достигнаха стратосфера миналия месец. Медта, златото и среброто отчетоха ценови рекорди, а активността на китайските фючърсни пазари се увеличи рязко.

„През последните няколко месеца наблюдаваме рязко нарастващи краткосрочни обеми на търговия на фючърсните пазари за сребро, мед, алуминий, никел, калай и стоманена тел, вероятно в резултат на излишък на ликвидност при липса на атрактивни опции другаде“, казва Дънкан Ригли, главен икономист за Китай в Pantheon Macroeconomics Ltd.

Графика: Bloomberg

Лесните пари помагат за поддържането на икономиката от години, но Китайската народна банка е принудена да направи повече, за да подкрепи бавния растеж. Паричното предлагане се е увеличило с 8,5% през декември спрямо предходната година, което е много по-бърз темп в сравнение с 3,9-процентното увеличение – слабо по китайски стандарти, на номиналния брутен вътрешен продукт (БВП), регистрирано през последното тримесечие на 2025 г.

Инвестициите в по-икономически ползотворни дейности, като например разходите за търговия на дребно и капиталовите разходи, не са на ниво. Домакинствата са пестеливи за ежедневното си пазаруване от началото на пандемията. Миналата година китайските банки отпуснаха най-малкото количество нови заеми от 2018 г. насам. Инвестициите в дълготрайни активи –сгради, машини и инфраструктура, ​​регистрираха първото си годишно свиване в историята.

„Народната банка на Китай може само да осигури достатъчна ликвидност на банковата система и да насочва лихвените проценти надолу, но не може да създаде атрактивни инвестиционни опции в реалната икономика и затова хората преследват възвръщаемост на финансовите пазари“, казва Ригли.

Графика: Bloomberg

Влошаващите се икономически условия в Китай засилват призивите за по-голяма политическа подкрепа, включително парични мерки като намаляване на коефициента на задължителни резерви в банките или пълно намаляване на лихвените проценти. Народната банка на Китай може да предпочете да направи кратка пауза, ако прецени, че ликвидността е повече от достатъчна и води до образуване на балони върху активите.

В крайна сметка обаче по-високите цени на суровините би трябвало да помогнат на политиците да вземат решение.

Настоящите икономически условия в Китай – слабо потребление, дефлация и свръхкапацитет на промишлеността, не подкрепят покачването на цените. Фабриките, които разчитат на метали за производството на уреди, телефони и автомобили, са намалили покупките си, вместо да се оставят да бъдат смазани от допълнителните разходи. Това стопява реалното търсене, което е откъснато от фючърсните пазари.

Финансовите инвеститори пренебрегват тези фактори и реагират на дългосрочните оправдания да държат стоки, независимо дали става въпрос за обезценяване на валутата за благородни метали, зелен преход за литий или търсене от индустрията за изкуствен интелект за калай. Метали като мед и алуминий също са в недостиг в световен мащаб, което засилва пламенността на пазарите.

Мащабът на излишъка от парични средства е част от проблема. Приблизително 7 трлн. долара срочни депозити, държани в банки, падежират тази година – планина от спестявания на домакинствата след години на криза в сектора на недвижимите имоти и слаба възвръщаемост от фондовия пазар.

Тези пари се освобождават точно когато менюто от атрактивни инвестиционни възможности се стеснява, което предлага възможност по-специално за благородните метали.

Недвижимите имоти, предпочитани инвестиции от китайските домакинства, сега се разглеждат като губещи, казва Джаопън Син, старши стратег за Китай в ANZ Bank China Co. Лихвените проценти по банковите депозити са ниски, пазарите на акции са изправени пред натиск от държавна намеса, а доходността по облигациите е ниска, посочва той.

„На този фон златото и среброто се открояват като редки инвестиционни опции, които осигуряват атрактивна възвръщаемост“, добавя той.

Престижът и историческата привлекателност на златото го правят по-сигурна инвестиция за гражданите. „В Китай златото не е просто абстрактно хеджиране или портфолио“, казва Томи Сие, ръководител на отдела за изследвания и стратегии за Китай в Oversea-Chinese Banking Corp. „То е културен актив, средство за съхранение на стойност и форма на спестявания на домакинствата. Това културно измерение отдавна е в основата на китайското търсене на злато“, посочва той.

Броят на чуждестранните финансови продукти, инвестирани в злато, се е увеличил повече от два пъти за две години до над 300 до края на 2025 г., според регистрациите на Шанхайската златна борса. Стойността на това злато е била 243 млрд. юана, което е увеличение от над осем пъти, макар че все още е капка в морето в сравнение със 180-те трлн. юана, оценени за общия пазар на финансови продукти в Китай.