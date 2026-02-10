Цената на петрола запазва двудневния си ръст с фокус върху рисковете в Близкия изток*

Цената на петрола отбелязва двудневен ръст на фона на напрежението в Близкия изток, съсредоточено върху Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,19% до 69,17 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,08% до 64,41 долара за барел.

САЩ заявиха в понеделник, че корабите под американски флаг трябва да се държат възможно най-далеч от ирански води, когато преминават през Ормузкия проток. Предупреждението бе отправено въпреки признаците за напредък в ядрените преговори между Вашингтон и Техеран.

Ормузкият проток е критична търговска артерия за енергийните доставки от Близкия изток, която свързва редица производители с глобалните пазари, особено в Азия. Техеран е заплашвал да затвори морския проход по време на периоди на геополитическо напрежение, въпреки че никога не е изпълнявал заплахата си.

Суровият петрол е поскъпнал с повече от 10% през тази година, тъй като повтарящите се геополитически конфликти засенчиха опасенията, че глобалният излишък ще повиши запасите и ще навреди на цените. Редица данни тази седмица ще дадат на търговците актуализирана оценка на пазарните условия.

Вашингтон е разположил военна сила в Близкия изток дори докато продължава преговорите с Техеран относно ядрените му амбиции, като първият кръг се проведе в Оман миналата седмица и се очакват още срещи по темата. Конфронтацията предизвика опасения, че САЩ може да решат да нанесе удари по Иран, което потенциално би нарушило доставките на петрол.

„И Вашингтон, и Техеран изглежда са дали положителна оценка на преговорите в Оман, което е сигнал, че вероятно ще бъдат проведени по-нататъшни дискусии“, посочват анализатори от RBC Capital Markets LLC.

„По време на неотдавнашно посещение в Персийския залив добре информирани регионални наблюдатели предположиха, че страхът от по-високи цени на петрола в крайна сметка може да подтикне президента на САЩ Доналд Тръмп да потърси преговорно решение“, добавят те.

Петролът, както и металите, са „значително недооценени“ и имат значителен потенциал за ръст, според Джеф Къри от Carlyle Group Inc., който от дълги години е бичи настроен по отношение на суровините. Той добави, че наративът за свръхпредлагането на суров петрол е преувеличен.

„Ако трябва да претърсвате данните, за да намерите доказателства за излишък, то това не е излишък на петрол“, заяви Къри, главен стратегически директор на Carlyle.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.