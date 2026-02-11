Петролът поскъпва, напрежението около Иран засенчва признаците за свръхизлишък*

Цената на петрола се повишава в сряда, тъй като напрежението в Близкия изток, фокусирано върху Иран, надделява над доклада на американската индустрия, който сочи голямо увеличение на запасите, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,65% до 69,25 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,73% до 64,43 долара за барел.

Трейдърите оценяват редица новини, включително такава, според която САЩ обмислят да конфискуват танкери с ирански суров петрол, и втора, според която друга ударна група от самолетоносачи може да бъде изпратена в региона, ако преговорите по ядрената програма на Иран се провалят.

Междувременно в САЩ Американската петролна индустрия съобщи, че запасите са се увеличили с 13,4 млн. барела през миналата седмица. Ако бъде потвърдено от официални данни, това ще бъде най-силното повишение на броя барели от ноември 2023 г.

Суровият петрол е поскъпнал с повече от 10% през тази година, подкрепен от геополитическото напрежение, включително най-новите усилия на САЩ да постигнат споразумение по ядрената програма на Иран. Въпреки че първоначалните преговори бяха положителни, инвеститорите са загрижени, че ако не се постигне споразумение, това може да доведе до удари от страна на САЩ, което потенциално да застраши доставките на петрол или да предизвика ответни мерки от страна на Иран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че лидерите в Техеран „искат да сключат споразумение. „Мисля, че би било глупаво от тяхна страна да не го направят“, каза той пред Fox Business. По-късно в сряда американският лидер ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, за да обсъдят ситуацията.

„Тръмп оказва натиск върху Иран, подчертавайки, че ако преговорите се провалят, той ще трябва да предприеме много строги мерки“, заяви Ким Квангре, анализатор по суровините в Samsung Futures Inc. в Сеул. В същото време пазарът изглежда незаинтересован от промените в запасите, добави той.

Иран е четвъртият по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), като според проучване на Bloomberg през януари е добивал около 3,3 млн. барела на ден. От тази цифра наблюдаваните доставки на суров петрол и кондензат от страната са възлизали на около 1,63 млн. барела на ден през миналия месец.

Инвеститорите ще очакват по-късно и месечния доклад на ОПЕК за перспективите пред световния пазар. В четвъртък ще последва анализ от Международната агенция по енергетика (МАЕ), която предупреждава, че тази година ще има голям излишък, тъй като предлагането изпреварва търсенето.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.