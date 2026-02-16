Цената на петрола се стабилизира преди преговорите между САЩ и Иран*

Цената на петрола остава почти без промяна в началото на седмицата, докато инвеститорите се фокусират върху геополитическия риск преди очакваното възобновяване на преговорите между САЩ и Иран във вторник, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент и американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) остават без промяна на нива от съответно 67,73 и 62,89 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че промяна на режима би била най-добрият изход за Иран, като засили натиска преди преговорите в Женева.

Петролът е поскъпнал с около 10% тази година, тъй като ескалиращото напрежение с Иран – и потенциалните прекъсвания на доставките в регион, който произвежда около една трета от суровината – надделяха над опасенията за нарастващ излишък.

„Докато геополитиката осигурява краткосрочна подкрепа, ситуацията с доставките ще се възстанови като движеща сила за суровия петрол през следващите месеци“, заяви Робърт Рени, ръководител на отдела за проучвания на суровините и въглеродните емисии в Westpac Banking Corp. „Все още очакваме цената на Брента да се върне около нивата от 60 долара за барел през първата половина на тази година, когато нарастващото глобално производство започне да оказва натиск върху цените“, добави той.

Водени от САЩ преговори за прекратяване на войната в Украйна също ще започнат в Женева във вторник, въпреки че перспективите за бързо прекратяване на почти четиригодишния конфликт изглеждат малки.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.