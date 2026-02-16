Данните за производството и инфлацията в еврозоната ще вълнуват пазарите тази седмица

Новата седмица ще донесе на инвеститорите и икономистите редица данни за водещите икономики света. Очакват се доклади за ценовия натиск и силата на производството и сектора на услугите в Европа, както и някои ключови данни от Азиатско-Тихоокеанския регион на фона на новогодишните чествания в някои от държавите там.

За САЩ седмицата също започва с празник – Денят на президентите, заради който Нюйоркската фондова борса ще отвори чак във вторник. На този фон пазарите очакват и още няколко отчета за четвъртото тримесечие на 2025 г.

Ето какво ще бъде във фокуса на пазарите тази седмица.

Данните от Европа

За Стария континент седмицата започва с доклада за индустриалното производство в еврозоната през декември.

Във вторник ще стане ясно какво е било равнището на инфлация в Германия през януари, както и дали и в каква посока се е променило нивото на безработица във Великобритания през последното тримесечие на 2025 г.

По-късно през деня института ZEW ще публикува проучването си за бизнес условията както в Германия, така и в цялата еврозона през февруари.

В сряда икономистите и инвеститорите ще научат повече за ценовия натиск във Франция и Великобритания през януари.

Петък ще дойде с данните за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в производството и сектора на услугите както за водещите икономики от еврозоната, така и за целия валутен съюз. Очакват се също докладите за производствената инфлация в Германия през и британските продажби на дребно през миналия месец.

За седмицата са планирани изявления на висши представители на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, нейният заместник Луис де Гиндос и членът на Изпълнителния съвет на паричния орган Изабел Шнабел.

Икономиката на САЩ

През тази седмица инвеститорите ще получат допълнителна информация за инфлацията в САЩ през декември с публикуването на доклада за ценовия индекс на разходите за лично потребление (PCE) в петък. Инфлацията, измерена чрез индекса на потребителските цени (CPI), остана без промяна през декември, а PCE докладът се следи изключително внимателно от Федералния резерв, което означава, че той може да повлияе на мнението на централните банкери за посоката на лихвените проценти. Протоколът от януарското заседание на Фед, при което разходите по заемите бяха запазени без промяна, вероятно също ще даде представа за мнението на финансистите относно състоянието на икономиката, пише Investopedia.com.

Инвеститорите ще получат първи поглед върху измерванията на икономическия растеж за четвъртото тримесечие с публикуването на доклада за брутния вътрешен продукт (БВП) в четвъртък. Това ще се случи, след като Бюрото за икономически анализи отчете силен икономически растеж през третото тримесечие, като окончателните оценки достигнаха темп от 4,4%.

Данните за продажбите на нови жилища и започнатото строителство на имоти за ноември и декември са планирани за публикуване тази седмица, а броят на сделките с жилища в процес на придобиване за януари ще даде насоки за бъдещото развитие на пазара.

Два доклада за международната търговия на САЩ също се очакват тази седмица, а данните за поръчките за дълготрайни стоки за декември могат да дадат повече яснота за състоянието на производствения сектор.

Сезонът на отчетите

Тази седмица Walmart ще публикува първия си отчет под ръководството на новия главен изпълнителен директор Джон Фърнър. Компанията за търговия на дребно наскоро достигна пазарна капитализация от 1 трлн. долара, което я направи първата голяма верига магазини, достигнал такъв мащаб. В последния си отчет Walmart отчете увеличение от 4,2% на сравнимите продажби и повиши прогнозата си за продажбите за цялата година.

Отчетът на производителя на селскостопанско оборудване John Deere ще бъде публикуван след предупреждение, че годишната му нетна печалба ще бъде по-ниска от очакванията, тъй като се сблъсква с трудни пазарни условия. Резултатите на Deere могат да служат като пазарен индикатор за селскостопанския и индустриалния сектор.

Технологичните компании в календара за отчетите включват производителя на чипове Analog Devices, компанията за киберсигурност Palo Alto Networks и производителя на софтуер за проектиране на чипове Cadence Design.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

За Азиатско-Тихоокеанския регион седмицата започва не само с новогодишните чествания в Китай и Южна Корея, но и с данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на Япония през последното тримесечие на миналата година. В този ден ще бъдат оповестени данни за индустриалното производство в Страната на изгряващото слънце през декември, а също и за инфлацията в Индия през миналия месец.

В сряда японското правителство ще оповести доклада за износа, вноса и търговския баланс на азиатската държава през януари. В този ден ще приключи заседанието на Новозеландската централна банка, в края на което ще стане ясно какво е решението на представителите ѝ за лихвените проценти в страната.

В четвъртък ще стане ясно какво е било равнището на безработица в Австралия през януари. В петък се очаква докладът за инфлацията в Япония през февруари, както и PMI данните за сектора на услугите в страната през този месец.